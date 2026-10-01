¿Qué números de celular deben registrarse en octubre de 2026?

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En octubre llegará el turno de los números que terminan en 4 y 5, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Calendario y fechas límite para registro de números celulares

La medida busca que cada línea telefónica móvil esté asociada con una persona física o moral. El proceso no se realiza directamente con el gobierno, sino con la compañía telefónica que presta el servicio, y consiste en vincular el número con los datos del titular.

Por eso, si tu celular termina en alguno de estos dos números, estas son las fechas que debes tener presentes.

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----¿Qué números deben registrarse en octubre?

El calendario contempla diferentes fechas límite de acuerdo con el último dígito de cada línea. Para octubre corresponden los números que terminan en 4 y 5:

Terminación 4: la fecha límite es el 15 de octubre de 2026.

Terminación 5: la fecha límite es el 31 de octubre de 2026.

Después de cada fecha, las compañías telefónicas tendrán un plazo de hasta 72 horas para deshabilitar los servicios de las líneas que no hayan sido vinculadas. El calendario oficial establece que los números terminados en 4 serán deshabilitados a partir del 15 de octubre y los terminados en 5 a partir del 31 de octubre, siguiendo este periodo de gracia.

Consecuencias y recuperación del servicio tras no registrar el número

Esto no significa que el número se pierda de inmediato. Si la línea es suspendida por no haber realizado la vinculación, el servicio puede recuperarse una vez que el usuario complete el proceso con su compañía telefónica. La CRT ya informó este mecanismo para las líneas que no cumplieron con fechas anteriores.

----¿Qué pasa con los números que terminan en otros dígitos?

El registro se realiza de manera escalonada. Los números con terminación 0 tuvieron como fecha límite el 15 de agosto; los terminados en 1, el 31 de agosto; los terminados en 2, el 15 de septiembre, y los terminados en 3, el 30 de septiembre.

Después de octubre todavía quedarán las terminaciones 6, 7, 8 y 9, cuyos plazos serán el 15 de noviembre, 30 de noviembre, 15 de diciembre y 31 de diciembre, respectivamente.

La CRT señala que el registro corresponde a las compañías telefónicas y que los datos utilizados para la vinculación incluyen el nombre y la CURP del titular. Las empresas son responsables de recabar, resguardar y proteger esa información conforme a las disposiciones aplicables.

Así que, si tu número termina en 4 o 5, octubre es el mes para revisar que ya esté vinculado. De no hacerlo antes de la fecha correspondiente, podrías quedarte temporalmente sin llamadas, mensajes y datos móviles hasta completar el trámite.