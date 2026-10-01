"Rachel" se intensifica a huracán categoría 2 en océano Pacífico

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La mañana de este jueves, "Rachel" se intensificó a huracán categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson mientras se desplaza por el océano Pacífico.

Huracán Rachel categoría 2 avanza en el Pacífico

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Impacto y recomendaciones de Protección Civil

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El sistema provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, Nayarit y oeste de Jalisco; vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en costas de Baja California Sur; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Baja California Sur y de 3 a 4 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

El SMN señaló que las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y atender las recomendaciones de Protección Civil.