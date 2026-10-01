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Maroon 5 regresa a CDMX con concierto en Estadio Alfredo Harp Helú

El concierto en el Estadio Alfredo Harp Helú reunió a 12,963 personas y repasó grandes éxitos.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 02:39 p.m.
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Maroon 5 regresa a CDMX con concierto en Estadio Alfredo Harp Helú
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      Con "Memories" fue que Adam Levine habló de las personas que hemos perdido y como esta canción pasó de ser una de las más tristes de su repertorio a una de las que más aprecia por la conexión que le da con el público.

      "Es una canción triste y inspiradora, me gusta verla como una fiesta celebrando a la persona, a la gente que ya no tenemos con nosotros, lo genial de esta canción es que cada persona del mundo, todos, compartimos una cosa en común, hemos perdido a alguien", dijo.

      El vocalista de la agrupación compartió que uno de sus momentos favoritos en los conciertos es tocar este tema y ver los ojos de sus fans, lo que esta noche no fue diferente y se acompañó de una especie de ofrenda con fotografías en las pantallas del recinto.

      "Es bueno saber que la canción ha tomado un significado diferente para cada persona, es una cosa hermosa para mí, para la banda miro hacia el público y veo a la gente mirándome quizás llorando, una conexión que es realmente hermosa, hay muchas canciones geniales como esta. Pero esta, esta es nuestra canción", complementó.

      El show contó también con grandes éxitos de los inicios de Maroon 5, como "She will be love", en la que Levine aprovechó para agradecer a los mexicanos por el amor que siempre le han brindado.

      Ese sentimiento señaló, quedó retratado una vez más con la energía que pusieron a cantar la canción que se estrenó hace 25 años y fue uno de sus primeros hits.

      "Esta canción salió hace 25 años, fue una de nuestras primeras grandes canciones y es un placer tocarla para ustedes y que la reciban con tanto amor, gracias", mencionó.

      Antes de esto, tras que "This love" sirviera como pieza de entrada para la banda, "Stereo Hearts" fue la primera ocasión en que Adam tomó el micrófono para saludar en perfecto español a las personas presentes en el Palillo (nombre con el que se le conoce a la casa de los Diablos Rojos del México).

      "Hola México, buenas noches, para nosotros es un placer estar aquí, mi español no es muy bueno, pero mi pronunciación es perfecta, vamos a cantar mucho esta noche", fueron las palabras con las que se presentó.

      "Girls like you", "Moves like Jagger" y "Payphone" marcaron el principio del fin en este reencuentro que finalizó con el mismo amor con el que comenzó casi dos horas antes, teniendo como cereza en el pastel "Sugar".

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