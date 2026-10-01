Sheinbaum: jamás se fabricarán pruebas en caso Ayotzinapa

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Tras cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que jamás se va a fabricar una prueba en el Caso Ayotzinapa, y defendió la nueva etapa de la investigación con evidencia científica ante una primera parte basada en testimonios.

Sheinbaum defiende solidez y legalidad en investigación

En su conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se está cumpliendo con la ley y hay Estado de derecho, además que para todo tiene que haber pruebas.

"No hay ninguna fabricación de nada. Y al contrario, hay mucha solidez en las pruebas que se están presentando. Se está cumpliendo con la ley, y en un caso tan delicado, jamás se va a fabricar una prueba. ¡Imagínense, sería gravísimo!", externó la Mandataria federal.

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Refirió que todas las pruebas las han hablado con madres y padres de familia de los normalistas, "y han estado de acuerdo con este procedimiento que ahora se está siguiendo".

-----"Para todo tiene que haber pruebas", dice Sheinbaum

Al señalarle que hay quienes piden la detención del expresidente Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, la Presidenta respondió que "para todo tiene que haber pruebas".

Comentó que el exprocurador Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión domiciliaria, mientras que el exgobernador Ángel Aguirre fue detenido recientemente porque pidió que se deshicieran todas las pruebas que había de la noche de la desaparición de los 43 estudiantes.

"Hay un Estado derecho y hay que seguir siempre lo que dice la ley, porque de otra manera sino imagínate", expresó.

Derechos y procesos legales en detenciones relacionadas

Ante las diversas detenciones que se han dado de personas relacionadas con el Caso Ayotzinapa, la titular del Ejecutivo federal garantizó que tienen derecho a una defensa ante un juez.

"Todo detenido tiene derecho a una defensa, todos tiene derecho a un abogado defensor y al sistema judicial, que funciona, aunque los adversarios digan que no funciona, sí funciona y funciona mejor que la anterior", mencionó.

Sobre los folios del Ejército, mencionó que se ha entregado lo que existe a los familiares.

Agregó que hay varios elementos del Ejército que fueron detenidos, no por la desaparición de los 43 normalistas, sino por presuntos vínculos con la delincuencia organizada: "Pero en todo hay que tener pruebas".

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya infiltrados del Ejército en movimientos sociales y aseguró que se trabaja en la revisión de casos de personas que están detenidas sin sentencia.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, indicó que se trabaja en los casos de las personas que no tienen sentencia, con procedimientos específicos de mucha celeridad.