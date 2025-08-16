logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Enloquece Tiësto a miles en SLP

Los amantes de la música electrónica vivieron una experiencia sensorial completa

Por Redacción

Agosto 16, 2025 09:59 a.m.
A
Enloquece Tiësto a miles en SLP

La Feria Nacional Potosina vivió una de sus noches más electrizantes con la presentación del DJ Tiësto, ícono mundial de la música electrónica, que reunió a miles de fanáticos que desde temprano se dieron cita en El Foro FNP para disfrutar del espectáculo.

En cuanto apareció en el escenario, el neerlandés desató una oleada de luces, sonido y energía. Con esta presentación, Tiësto se suma a la lista de artistas de talla mundial que pisan la Fenapo 2025.

El DJ mantuvo en éxtasis al público al combinar sus éxitos más emblemáticos como "Adagio for Strings", "Red Lights", "The Business" y "Don´t Be Shy", con mezclas recientes que lograron que la multitud no dejara de brincar y cantar.

El set también incluyó remezclas de "Hot in It" y "Jackie Chan", que desataron la euforia de los asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los amantes de la música electrónica vivieron una experiencia sensorial completa, gracias a los efectos visuales espectaculares, un sistema de sonido impecable y pantallas gigantes que proyectaron imágenes sincronizadas con la música.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Enloquece Tiësto a miles en SLP
Enloquece Tiësto a miles en SLP

Enloquece Tiësto a miles en SLP

SLP

Redacción

Los amantes de la música electrónica vivieron una experiencia sensorial completa

SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS
SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS

SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS

SLP

EFE

LA BANDA ESTADOUNIDENSE ANUNCIÓ SU FIN DESPUÉS DE MÁS DE 40 AÑOS, CON UN ÚLTIMO ÁLBUM Y UN TOUR EN 2026, A TRAVÉS DE UN VIDEO ANIMADO DE IA PUBLICADO EN SUS REDES SOCIALES

Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!
Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!

Thalía celebra 30 años de "María la del Barrio": ¡Y a mucha honra!

SLP

El Universal

Recuerda su impacto y agradece a sus seguidores.

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath en LCDF
Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath en LCDF

Adrián Marcelo revive momento incómodo con Arath en LCDF

SLP

El Universal

La salida inesperada de Adrián Marcelo de un programa de famosos causa revuelo