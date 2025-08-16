Enloquece Tiësto a miles en SLP

La Feria Nacional Potosina vivió una de sus noches más electrizantes con la presentación del DJ Tiësto, ícono mundial de la música electrónica, que reunió a miles de fanáticos que desde temprano se dieron cita en El Foro FNP para disfrutar del espectáculo.

En cuanto apareció en el escenario, el neerlandés desató una oleada de luces, sonido y energía. Con esta presentación, Tiësto se suma a la lista de artistas de talla mundial que pisan la Fenapo 2025.

El DJ mantuvo en éxtasis al público al combinar sus éxitos más emblemáticos como "Adagio for Strings", "Red Lights", "The Business" y "Don´t Be Shy", con mezclas recientes que lograron que la multitud no dejara de brincar y cantar.

El set también incluyó remezclas de "Hot in It" y "Jackie Chan", que desataron la euforia de los asistentes.

Los amantes de la música electrónica vivieron una experiencia sensorial completa, gracias a los efectos visuales espectaculares, un sistema de sonido impecable y pantallas gigantes que proyectaron imágenes sincronizadas con la música.