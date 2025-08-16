Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros

Ya no se llevan a cabo sacrificio de perros comunitarios por parte del Centro de Control de Rabia y otras Zoonosis, pues ahora todo se enfoca en la vacunación y en la esterilización, afirmó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

“No, no, no (ya no se realizan sacrificios). Es un tema de esterilización y es un tema de vacunación”, asumió.

En entrevista, precisó que las únicas ocasiones cuando procede la muerte del animal, corresponde si está sufriendo o por la edad, siempre con el consentimiento y a petición de los propietarios.

“En caso de alguna agresión, aquí lo importante es primero tener la denuncia y el parte, y ya poder tener todo el procedimiento necesario. No es que como yo acuso al animal de que atacó a alguien sin tener una denuncia de por medio”, refirió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que brigadas del Centro de Control de Rabia y otras Zoonosis, realizan visitas a las colonias de la zona metropolitana, a fin de ampliar la cobertura de inoculación de mascotas, pues muchas veces es complejo transportarlos.

La funcionaria estatal complementó que lo mismo sucede, a través de las Jurisdicciones Sanitarias, las cuales se encargan de cubrir los procedimientos en los municipios de las cuatro regiones geográficas.

“Ha aumentado mucho el tema de vacunación. Estamos llegando como a todas las colonias como ustedes saben; y es lo que estamos trabajando, poder acercar a la gente el servicio al sitio”, comentó.