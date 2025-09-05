Entérate | Todo sobre Residente en el Zócalo
Checa algunas recomendaciones para el concierto del sábado
El próximo sábado se llevará a cabo el concierto de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México y el Gobierno local ha emitido varias recomendaciones para los asistentes al evento masivo.
El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activará el protocolo de seguridad y protección civil para la atención a emergencias, el cual se aplica en eventos masivos como el concierto del ex Calle 13.
Recomendaciones para concierto de Residente
Por parte de las recomendaciones para los asistentes al evento gratuito se invita a identificar al personal de seguridad y de Protección Civil, así como seguir las indicaciones de las autoridades.
Mantenerse hidratados y evitar cargar bultos grandes u objetos voluminosos, además de evitar consumir bebidas alcohólicas.
También se recomienda revisar el pronóstico del clima y en su caso llevar paraguas o impermeable.
Se recomienda que los grupos de amigos y familias acuerden puntos de reunión en caso de extravío.
Y finalmente, a su llegada, se invita a los asistentes a ubicar las salidas de emergencia y módulos de atención médica.
La SGIRPC informó que se instalará la llamada "Cruz de Vida", el dispositivo mediante el cual se facilita el ingreso de los cuerpos de emergencia a las distintas áreas del evento.
Cuerpos de emergencia
El concierto de Residente estará siendo monitoreado de forma permanente por cuerpos de emergencia y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, informó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.
El cantante puertorriqueño Residente ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 6 de septiembre a las 20 horas.
El Universal
