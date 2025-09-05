Carambola deja un lesionado y daños cuantiosos

Una carambola registrada en la carretera a Rioverde, a la altura del puente de la avenida Los Pinos, dejó una persona lesionada y daños materiales de consideración, cuatro vehículos impactaron por alcance al no guardar sus conductores la distancia de seguridad respectiva.

El caso ocurrió después de la siete de la mañana de este jueves, inicialmente una camioneta Chrysler tipo Van se desplazaba por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

Fue en la cima del puente de la avenida Los Pinos, en donde chocó contra un automóvil Ford que a su vez se impactó contra una camioneta también Ford, la que fue proyectada hacia adelante y le pegó a otra unidad Hyundai de color blanco.

Por el accidente las cuatro unidades presentaron daños materiales de consideración y paramédicos de Soledad atendieron a una personal que tenía golpes considerables y tuvo que ser llevada a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Elementos de Tránsito Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.