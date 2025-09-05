logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Avanza consumo interno privado

Los motores de la economía en México reportaron resultados divergentes en junio

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Avanza consumo interno privado

CIUDAD DE MÉXICO.- Los principales motores de la economía reportaron resultados divergentes durante junio de 2025, mientras el consumo avanzó, la inversión física perdió terreno, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Formación Bruta de Capital Fijo, que comprende el gasto en maquinaria y equipo, así como en construcción, reportó un retroceso mensual de 1.4% en el sexto mes del año, luego de registrar un alza de 1.2% en mayo.

Este resultado se debió en parte a que la inversión en construcción reportó una disminución mensual de 0.8%. A su interior la edificación residencial cayó 2.0%, en tanto que la no residencial logró un incremento de 0.7%.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 1.6% en junio pasado, retomando la tendencia negativa registrada desde fines del año pasado, excepto en mayo que logó un mínimo crecimiento de 0.1%. La de origen nacional cayó 3.1%, mientras que la importada disminuyó 0.5%, ligando tres meses a la baja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Compras resilientes

A diferencia de la inversión, el otro impulsor de la economía, el Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un crecimiento mensual de 0.8% en junio, después de un retroceso de 0.9 en mayo.

El consumo de bienes y servicios nacionales observó un avance mínimo mensual de 0.05%. A su interior, el de bienes subió 0.3%, mientras que la demanda de servicios retrocedió de 0.1%. Por su parte, el consumo de bienes importados repuntó 4.9%, ligando dos meses al alza.

De esta forma, el consumo privado interno registró un decremento a tasa anual de 1.1% en el sexto mes del año con base en cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que la inversión física cayó 6.8%, ligando diez meses a la baja.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Avanza consumo interno privado
Avanza consumo interno privado

Avanza consumo interno privado

SLP

El Universal

Los motores de la economía en México reportaron resultados divergentes en junio

Gana el dólar terreno al peso
Gana el dólar terreno al peso

Gana el dólar terreno al peso

SLP

El Universal

Se incrementan exportaciones de México a EU
Se incrementan exportaciones de México a EU

Se incrementan exportaciones de México a EU

SLP

El Universal

Las mercancías estuvieron valoradas en 45 mil 366 millones de dólares durante julio

Vivienda se encarecerá hasta 11% durante 2025, advierte AMPI
Vivienda se encarecerá hasta 11% durante 2025, advierte AMPI

Vivienda se encarecerá hasta 11% durante 2025, advierte AMPI

SLP

El Universal

Karim Oviedo Ramírez alerta sobre la dificultad de adquirir vivienda en México debido al encarecimiento.