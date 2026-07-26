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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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ESTRENOS ¡PARA TODOS!

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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      Las plataformas de streaming renuevan su catálogo con documentales, series, películas y nuevas temporadas.

      NETFLIX

      Netflix trae el estreno de "WWE: Increíble", serie documental que muestra el detrás de cámaras de la empresa de lucha libre y las historias de sus principales figuras. Ya está disponible la serie "GIGN: Unidad de élite", centrada en las operaciones del cuerpo especial de la gendarmería francesa; "El otro padre", drama sobre un inesperado vínculo familiar; y "Elize: Sombras de una mujer", thriller que sigue a una mujer marcada por secretos de su pasado. La tercera temporada de "Kaulitz y Kaulitz", continúa la vida cotidiana de los hermanos Bill y Tom Kaulitz; "El cobrador de deudas", película sobre un hombre atrapado en el mundo del crimen; y "Te quiero desde siempre", drama romántico sobre una relación que desafía el paso del tiempo. "72 horas", es un thriller contrarreloj con tintes de comedia y esta listo para verse.

      HBO MAX

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      HBO Max estrena la primera temporada de "Stuart no consigue salvar el universo", serie animada derivada del universo de The Big Bang Theory, centrada en Stuart Bloom y una aventura que amenaza el equilibrio del multiverso.

      PRIME VIDEO

      Prime Video incorpora "He-Man y los Masters del Universo", nueva adaptación animada que sigue al príncipe Adam en su lucha por proteger Eternia del mal. La plataforma también suma "El dentista", thriller ambientado en Veracruz a finales del siglo XIX, donde un dentista y una química colaboran con la policía para resolver una serie de asesinatos de mujeres.

      DISNEY+ 

      Disney+ presenta "Pompeya antes del desastre", con Tom Hiddleston, documental en el que el actor explora los hallazgos arqueológicos

       y la historia 

      de la ciudad romana antes de la erupción del Vesubio. "Soy Luna: Volver a rodar", también puede verse ahora, esta producción reúne al elenco de la serie para recordar su trayectoria y mostrar una nueva etapa del proyecto.

      APPLE TV+

      Apple TV+ trae "Dink", una nueva serie que combina comedia y deporte a partir de las historias de un grupo de personajes unidos por su pasión por el pickleball.

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