Fans se unen en plegaria por sus héroes de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, la plataforma de streaming regaló velas de oración con los rostros de los personajes de "Stranger things", como una forma simbólica de levantar plegarias para protegerlos de los peligros o, incluso de la muerte dentro de la historia. Esta quinta temporada los héroes de Hawkins regresan una vez más a la batalla para enfrentarse a Vecna y acabarlos de una vez por todas.

Los actores de doblaje Ixchel León (Eleven), Ángel Rodríguez (Dustin Henderson) y Ferso Velázquez (Jonathan Byers) estuvieron presentes en esta actividad, donde convivieron con fans previo a conocer el desenlace de la serie.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el elenco de voces habló sobre las lecciones que les dejaron sus personajes. Cecilia Guerrero, voz de Max Mayfield en "Stranger Things", aseguró que la amistad entre Max y Eleven será clave en esta etapa.

"Yo me quedo con mucho apoyo entre amigas, con Max y Once. No puedo hablar de la quinta temporada, pero por lo que vimos en los primeros capítulos seguirá existiendo esta unión y esta idea de que hay que estar en equipo", dijo Cecilia Guerrero a este diario.

Por su parte, Alexa Navarro, voz de Nancy Wheeler, explicó que se identificó con la evolución emocional de su personaje, quien pasa de ser una joven privilegiada a una mujer valiente y decidida.

"Al principio la veía como la típica chica superficial y sentimental, quizá tímida e insegura, pero su evolución estuvo marcada por la pérdida de su mejor amiga y por el conflicto entre Steve y Jonathan", comentó.

Ferso Velázquez, voz de Jonathan Byers, compartió sentimientos encontrados al despedirse del personaje tras nueve años, sin revelar su destino final.

"Me quedo con muchas satisfacciones. Fuimos pocos los que comenzamos desde el inicio y pasamos por diferentes directores, lo cual fue un reto constante como actor", expresó.

Habana Zoé, de 13 años, debuta en la quinta temporada como la voz de Holly Wheeler. Su personaje cobrará relevancia al adentrarse en los recuerdos de Henry Creel, mejor conocido como Vecna.

"Hay una escena clave donde Mike le muestra una figura y le habla de su valor. Al entrar al Upside Down y a la mente de Henry, Holly se vuelve más fuerte y valiente para ayudar a Max", explicó.

Gerardo Mendoza, voz de Lucas Sinclair, destacó que su personaje le enseñó a luchar por lo que quiere.

"Lucas siempre lograba lo que se proponía. Desde que conoció a Max hasta cumplir con lo que exigían los directores de voz", señaló.

Ángel Rodríguez, voz de Dustin Henderson, dijo sentirse identificado con su personaje por el deseo de demostrar su valor.

"Muchos me dijeron que no podría, pero con trabajo demostré que sí se puede llegar lejos sin importar la opinión de los demás", afirmó.

Finalmente, Emilio, voz de Will Byers, aseguró que su personaje le enseñó a aceptar la vulnerabilidad.

"Aceptar tu vulnerabilidad no como algo malo, sino como parte de ti y de lo que te hace ser quien eres".

Este jueves 25 de diciembre el volumen 2 de la última temporada llegará a la plataforma de streaming a las 19:00 horas, donde los fans podrán conocer si su personaje favorito continuará o si perecerá a manos de Vecna.