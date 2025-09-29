Fey celebra 30 años de carrera: "Sigo vigente porque comparto desde el corazón"

En tres décadas de trayectoria, Fey ha sido inquieta, innovadora y se ha transformado para adaptarse a las exigencias de la industria musical y de sus fans. Sin embargo, admite que seguir el ritmo de las redes sociales ha sido un reto constante.

"Ojalá que lo de las redes no fueran tan cansado, ni tan necesario, porque a mí me gustan las cosas más lentas, disfrutarlas, saborear los momentos como artista. Pero las redes nos aceleraron totalmente", reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cantante, que ha vendido 20 millones de discos, señaló que lanzar música en la actualidad es más complicado: "Requiere de muchísimo esfuerzo para dos segundos que dura allá afuera. La conexión de una canción es mucho más difícil y pasajera".

Con seguidores de varias generaciones, Fey busca un equilibrio entre modernidad y nostalgia, refrescando éxitos como "Media naranja", "Azúcar amargo" y "Me enamoro de ti". "Sigo vigente porque hago las cosas desde la emoción, porque las quiero hacer, no porque las tengo que hacer", subrayó.

Fiesta en el Auditorio Nacional

La artista celebrará sus 30 años de carrera el próximo 2 de octubre en el Auditorio Nacional, donde promete sorpresas y también la esencia de sus clásicos.

"Para alguien como yo es más difícil seguir haciendo cosas que ya conoces; me encanta innovar y transformarme. Ese es mi reto, enamorarme otra vez de cada canción y poderlas cantar", afirmó.

Fey resaltó que sigue aprendiendo y encontrando inspiración, especialmente en su hija adolescente: "Quieres ser la mejor versión de ti para enseñarle, pero al mismo tiempo ella me enseña a mí. Es muy inspirador tener una hija tan increíble como la mía".

