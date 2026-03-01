Gloria Trevi y María Raquenel cantan juntas tras años de distanciamiento

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Tras ocho años del reencuentro entre Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, la promesa de que volverían a coincidir se ha cumplido. Este sábado -28 de febrero-, la cantante recibió a su excompañera arriba del escenario y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su "amiga".

Ayer, la cantante regiomontana tenía una cita pactada con sus fans que residen en la ciudad de Los Ángeles; el "Live Celebration Tour" llegó al BMO Stadium, pero también a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo.

Cuando "la Trevi" hizo el anuncio de que se trataría de un show live streaming, sus fans jamás habrían advertido la sorpresa que tenía para ellos pues, como parte de su reportorio, interpretaría "En medio de la tempestad", el primer tema que lanzó luego de su estancia en prisión.

Gloria se detuvo un momento, antes de comenzar a cantar, para presentar una invitada; se trataba de María Raquenel, con quien vivió gran parte de su juventud, en la época en que, ambas, fueron víctimas de los abusos de Sergio Andrade y con quien, además, tuvo que enfrentar las acusaciones por los delitos de rapto, corrupción de menores y violación agravada, de las que fueron absueltas en 2004.

Lo que más sorpresa causó es que, desde esa época, Trevi y Portillo se distanciaron y, aunque llegaron a tener algún tipo de acercamiento, durante 2018, este nunca traspasó la línea de la cordialidad, como contó en su momento María Raquenel pues, a pesar de que dejaron abierta la puerta de volverse a ver, su reencuentro no sucedería hasta ahora.

"Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte, a una de las voces más hermosas de México, con ustedes, mi amiga Raquenel", expresó.

Inmediatamente, se escuchó la ovación que causó la presencia de la también cantante que, se atenuó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "En medio de la tempestad"; Raquenel fue la que cantó las primeras estrofas y, cuando llegó el coro, se abrazaron, mientras una sonrisa enmarcaba el rostro de las dos.

Al terminar su interpretación, se pudo escuchar que los presentes decían, repetitivamente, la frase "no están solas", lo que claramente las conmovió, fue entonces que Portillo se dirigió un momento al público, para dedicar un mensaje de gratitud, por la forma en que había sido recibida y para expresar la admiración que le inspiraba la cantante de "Todos me miran".

"Gracias, ese es el amor que nosotras conocemos, ¡viva el amor!, ¡viva la amistad! y ¡vivan ustedes!, que le han dado a esta gran mujer y gran artista todo el amor incondicional y, gracias por recibirme, por darme estos minutitos de amor y de mucho apoyo, muchas gracias y que Dios los bendiga", indicó.

Hace alrededor de cuatro meses, durante la presentación de la docuserie "La Trevi sin filtro", la cantante reconoció que había comenzado a seguir en redes a María Raquenel pues, al enterarse que su esposo está enfrentado una batalla contra el cáncer, quiso solidarizarse con ella y buscar una reconciliación.

"Me enteré de la situación de salud que está pasando su esposo y, la verdad, me he sentido conmovida, durante muchos años pasamos por cosas muy difíciles, hubo un tiempo en que, siendo niñas, fuimos amigas, tomé esa decisión porque sentí que mucha gente quería ver esa reconciliación, creo que es bonito dar ese mensaje, de que nos debemos reconciliar, yo me reconciliaría con todo el mundo si yo pudiera", expresó.