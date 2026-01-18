Hermanos de Verónica Castro revelan detalles de su salud hospitalaria

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Los hermanos de Verónica Castro, Fausto y José Alberto "Güero" Castro, hablan del estado de salud de la actriz, luego de que, hace unos días, se diera a conocer que pasó dos días en el hospital por una revisión de rutina; mientras que Fausto reveló que se encontraba un poco delicada, el productor de telenovelas afirmó que su hermano solía ser muy alarmista y aclaró que su hermana se encuentra mejor de lo que se cree.

Los Castro fueron entrevistados durante la emisión última de "Los hilos del pasado", ¿el tema central?, la salud de su hermana, quien fue internada en el hospital hace unos días, como se dio a conocer en la emisión del miércoles, 14 de enero, de "Ventaneando".

Si bien, Pati Chapoy aseveró que, su estadía en el hospital fue con motivo de una terapia que Castro tomaría, en redes sociales se rumoreó que, en realidad, la salud de la actriz era delicada, debido a las secuelas que le dejó una lesión en la columna que tuvo lugar hace décadas, cuando en 2004, se cayó de un elefante.

Al poco tiempo, se dio a conocer que otra de las afectaciones que la llevó a revisión médica fue un problema en los bronquios, como confirmó su hermano Fausto, en el "chacaleo" con varios medios de comunicación, a los que compartió que su hermana mayor se encontraba un poco delicada, motivo por el que reconoció que ha necesitado de oxígeno.

"Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando", expresó.

Estas declaraciones, para "el Güero" podría resultar preocupantes para sus seguidores, por lo que pidió a los medios que no creyesen del todo en lo dicho por Fausto, pues solía potenciar las situaciones, aunque estas no fueran de la gravedad con que las suele exponerlas.

"Yo creo que, de repente, mi hermano es medio alarmista, ella le está echando ganas, esperemos que se recupere completamente bien".

Aunque no negó que, en la actualidad, su hermana está usando oxígeno, pues dijo que lo usaba como consecuencia de todos los años en que fumó.

"El hecho de que fumes no es bueno, obviamente, el tiempo de cobra impuestos, pero ella va bien, no creo que se marque como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí".

"El Güero" se echó a reír al escuchar que el nombre de Verónica era asociado a la enfermedad pulmonar obstructora crónica (EPOC), por lo que pidió a la prensa no incitar a versiones sin fundamentos acerca de la salud de la actriz "Rosa Salvaje".

"No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es, la consentimos (como hermanos) cuando podemos, y sus hijos sí, Michel y Cristian, está muy bien", destacó.

Verónica es la mayor de cuatro hermanos, Beatriz, Fausto y José Alberto, este último, hijo del segundo matrimonio de doña Socorro.

De acuerdo con lo que "la Vero" ha contado en entrevista, como la que concedió a Pati Chapoy en 2020, ella fungió como una figura materna para sus hermanos menores, que tenía que cuidar cuando su madre salía a trabajar.

En esa época -ha relatado-, vivían en un cuarto de servicio ubicado en la calle de Bucareli; con los años, la actriz se encargó de solventar ya no sólo a sus hermanos, sino a gran parte de su familia que dependía de su trabajo para salir adelante.

"Yo siempre dejaba íntegro el dinero a mi mamá, ella sabía lo que hacía, la casa, la comida, los uniformes, todo para mis hermanos, así fue siempre, nunca conocí de otra manera, la verdad, siempre mi dinero fue directamente para mi familia, inclusive, después, cuando me empezó a ir mejor, era toda la familia, eran tíos, primos, mi abuelita, había que echarle la mano a quien se pudiera, Dios me dio la oportunidad de ser el soporte de tanta gente, yo lo pude ser", expresó.