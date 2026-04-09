Influencer desata polémica por espantar flamencos en Yucatán

La influencer mexicana conocida como Elisa "la Yuca" se ha vuelto la protagonista de críticas tras desatar polémica por espantar a una parvada de flamencos en Yucatán.

La controversia surgió luego de que la joven publicara un video a su cuenta oficial de TikTok en el que se ve a decenas de flamencos huyendo de su hábitat en Sisal, pues los perturbó la fuerte música que Elisa La Yuca puso en el lugar.

Esta zona, al norponiente del estado de Yucatán, es un área de manglares y humedales en la que las aves se concentran para alimentarse y anidar en esta época del año.

El video de la influencer ha generado un sinfín de críticas y usuarios exigen que haya represalias formales impuestas por autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), defendiendo que no solo se trata de una polémica en redes y una falta de respeto a la fauna del lugar, sino de una violación directa a la Ley General de Vida Silvestre y al Código Penal Federal, ya que Elisa y sus acompañantes irrumpieron en una zona de anidación de flamencos, provocando el despliegue de la especie.

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Elisa Espinosa, mejor conocida por su usuario de redes Elisa "la Yuca", es una influencer yucateca. Se volvió conocida gracias a su contenido coloquial y polémico, el cual le ha generado miles de seguidores.

Su contenido es principalmente basado en el estilo de vida y trends virales. Ha sido conocida por ser objeto de diversas polémicas y controversias, como comentarios despectivos a habitantes del estado de Campeche en un video promocional, o errores públicos sobre fechas históricas mexicanas.

La reciente polémica, basada en su video donde se ve a decenas de flamencos huyendo de una zona de manglares y humedales en Sisal, luego de que la influencer los perturbara con música, le ha ganado el rechazo público, principalmente porque muchos usuarios consideran que la joven muestra falta de conciencia sobre la importancia de proteger la flora y la fauna local (especialmente en temporada de anidación de la especie).

Elisa "la Yuca" acumula más de 255 mil seguidores en Facebook, mientras que en TikTok alcanza casi los 280 mil seguidores.

Esta polémica, protagonizada por la yucateca, vuelve a poner al centro de la conversación la necesidad de que los influencers y creadores de contenido asuman su responsabilidad como figuras públicas y publiquen más conscientemente, en especial si se trata de contenido que involucre a la naturaleza o los seres vivos.

Asimismo, cuestiona e invita a la reflexión sobre los límites de la diversión y el entretenimiento digital, así como la importancia de difundir un mensaje de respeto y cuidado hacia la flora y la fauna en cualquier parte del mundo.