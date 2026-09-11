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Jennifer Lawrence llega a Instagram y advierte sobre comentarios negativos

Jennifer Lawrence publicó un video y mensajes en Instagram donde advierte que abandonará la red social si hay agresiones.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 08:45 p.m.
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Jennifer Lawrence llega a Instagram y advierte sobre comentarios negativos
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La actriz estadounidense Jennifer Lawrence debutó en Instagram para poco después amenazar con abandonar la plataforma si recibe "algo negativo" de sus fans.

      "Si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Sin duda. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré y me marcharé", bromeó la actriz de "Los juegos del hambre" con gesto serio mirando a la cámara, en un video publicado en su cuenta.

      Advertencia de Jennifer Lawrence tras su debut en Instagram

      En una de las historias de Instagram, la actriz ganadora del Óscar, mediante un mensaje escrito, dijo que "cualquier comentario hiriente o agresivo" podría afectar negativamente a "el bebé".

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      "Soy yo. Yo soy el bebé", bromeó.

      Detalles sobre la cuenta y declaraciones previas

      Lawrence activó su cuenta el miércoles y, tan solo un día después, la actriz publicó los mensajes de advertencia, en línea con el tono sarcástico que le caracteriza.

      Según explica en su biografía, no pudo utilizar su nombre para crear el usuario @jenniferlawrence porque «ya estaba ocupado», por lo que optó @jlaw.

      En una entrevista con InStyle en 2018, Lawrence, que rehacía a unirse a las redes sociales, confesó que mantenía un perfil secreto: "Estoy ahí, pero soy una ´voyeur". Observo, no hablo".

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