María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", recibe homenaje

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- María Antonieta de las Nieves, "La chilindrina", recibió un homenaje en el programa "Hoy Día". La actriz de 79 años dijo que se siente muy feliz cada vez que el público reconoce su trabajo y que con cariño y aplausos le demuestran su amor, sin embargo, confesó lo mucho que extraña a su esposo y su deseo de estar junto a él.

María Antonieta de las Nieves recuerda a su esposo Gabriel Fernández

Gabriel Fernández fue un destacado locutor, productor y actor de doblaje mexicano, aunque pocos asociaban su rostro, él era el encargado de la emblemática voz en off que abría el programa con la célebre frase: "Este es el programa número uno de la televisión humorística: ¡'El Chavo del 8'!".

María Antonieta confesó que lo que desea en este momento sería ir al cielo y estar de nuevo con su marido Gabriel Fernández.

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"Ir al cielo y estar con mi marido", dijo.

Compartió que fue el amor de su vida y duraron 47 años de casada, él le llevaba 15 años, se convirtió en su compañero de vida y desde que no lo tiene la ausencia cada vez se siente más.

Le gustaría que él estuviera a su lado para que disfrutara tanto como ella está disfrutando ahora los homenajes y el cariño del público.

Detalles del homenaje y recuerdos de la boda

Cuando María Antonieta se casó tenía 21 años y él 36; recordó que él era el famoso cuando se casaron el 9 de julio de 1971, fue una ceremonia civil pequeña y discreta realizada en el departamento de los padres de la actriz.

Al evento asistieron grandes amigos del elenco: Ramón Valdés (Don Ramón) firmó como testigo de la boda, y también asistieron el propio Chespirito con su primera esposa Graciela Fernández, y Rubén Aguirre (el Profesor Jirafales).

Tuvieron dos hijos, Gabriel y Verónica, su hija Verónica, de hecho, llegó a interpretar al personaje de "Patty" en algunos episodios de "El Chavo del 8".

Gabriel Fernández no solo fue esposo de María Antonieta, también se convirtió en su mánager y mano derecha, acompañándola durante sus giras internacionales con el circo y los espectáculos de "La Chilindrina".

Fernández falleció el 15 de septiembre de 2019, a los 85 años, por complicaciones derivadas de una neumonía, su muerte representó un duro golpe para la actriz, quien ahora, a los casi 80 años, desea volver a estar con él en el cielo.