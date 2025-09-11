OASIS LLEGA A MÉXICO

Este martes, 9 de diciembre, algunos de los integrantes de Oasis fueron captados a su arribo al aeropuerto de la CDMX, donde aguardaban una gran cantidad de fanáticos que, esperanzados, buscaban conseguir un autógrafo o una fotografía con sus músicos favoritos, sin embargo, se llevaron la sorpresa de que ni Noel ni Liam Gallagher, líderes de la agrupación, llegaron junto al resto de la banda.

Se acercan los dos conciertos que la banda ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre y, los ánimos de sus fans no se han hecho esperar; en redes, pululan las publicaciones relacionadas a ese evento.

Los fans de Oasis tuvieron que esperar, prácticamente, dos décadas para tener la oportunidad de ver al grupo britpop reunido, nuevamente, pues a pesar de que fue hace 16 años cuando se produjo su separación, fue en 2008 la última vez que la banda vino a México.

Y, fue este martes, cuando algunos afortunados fueron testigos de la llegada de la agrupación, específicamente, de los músicos que acompañan a los hermanos Gallagher en su gira “Oasis Live ´25”.

