"La Cotorrisa" arremete contra Pedro Sola por polémica con los perros

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Las reacciones por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros en lugares públicos siguen creciendo. Ahora fueron Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de "La Cotorrisa", quienes criticaron al presentador de "Ventaneando", pues retomaron declaraciones del pasado y cuestionaron tanto al programa como a las marcas involucradas en la controversia.

¿Qué dijo "La Cotorrisa" sobre Pedro Sola y la polémica por los perros?

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Durante un episodio publicado en su canal de YouTube, Ricardo Pérez y Slobotzky reaccionaron a la controversia generada por Pedro Sola, luego de que el conductor asegurara que no le agradaba ver perros en restaurantes e hiciera comentarios relacionados con envenenarlos, declaraciones que fueron rechazadas en redes sociales.Al abordar el tema, Slobotzky cuestionó la idea de que los animales representen un problema en este tipo de establecimientos y respondió con un comentario en tono de burla."Esta pendej*da de que no vayan a los restaurantes porque se cag*n ahí. ¿Cuándo has visto que un perro se caga?. Ese w*y ya trae pañal", dijo.A la conversación se sumó Pérez, quien ironizó sobre el conductor de "Ventaneando" y aseguró que, según su percepción, el periodista "se ha hecho más veces del baño en el programa que un perro en un restaurante", comentario que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.¿Por qué también criticaron a 'Ventaneando' y a las marcas?Además de responder directamente a Sola, los creadores de contenido señalaron que las declaraciones reflejaron una postura que consideran preocupante, especialmente en un contexto donde existen campañas para fomentar el respeto y el bienestar animal.Slobotzky afirmó que comentarios de este tipo contribuyen a normalizar conductas relacionadas con el maltrato animal y consideró que el programa de espectáculos ya atraviesa una etapa de desgaste."Qué estupid*z de comentario. Sí se nota que lo piensa. Tantas campañas que hay en contra del maltrato animal en América Latina [...] para que llegue y diga eso y todavía incendie y le dé carnita a todos los imbécil*s que piensan como él".Los conductores también dirigieron críticas hacia las empresas que decidieron retirar su publicidad del programa de espectáculos. Aunque reconocieron la decisión de deslindarse de la polémica, consideraron que el siguiente paso debería ser destinar esos recursos a organizaciones dedicadas a la protección y rescate de animales.Ricardo Pérez planteó que las compañías podrían fortalecer su postura apoyando proyectos enfocados en la adopción responsable, la esterilización y otras iniciativas de protección animal, en lugar de limitarse a cancelar sus campañas comerciales."La Cotorrisa" revive una antigua declaración de Pedro SolaAdemás, durante el mismo programa, Slobotzky recordó otra polémica protagonizada por Pedro Sola, cuando años atrás sugirió que una forma de evitar los ladridos de los perros era cortarles las cuerdas vocales, comentario que en su momento también generó rechazo.El creador de contenido sostuvo que esa declaración demuestra que la postura del conductor no es reciente y concluyó con una crítica directa hacia el presentador."Pensó que todo mundo se lo iba a aplaudir [...] no nos representas".