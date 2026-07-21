Universidad José Vasconcelos fortalece formación en Ciencias de la Salud

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La Universidad José Vasconcelos continúa consolidando su compromiso con la formación de profesionistas altamente competitivos mediante una oferta académica diseñada para responder a las necesidades del sector productivo y a las exigencias del mercado laboral. Su modelo educativo integra programas de nivel superior y posgrado en áreas estratégicas como ingeniería, ciencias sociales, educación, arquitectura, gastronomía y ciencias de la salud.

Uno de los principales pilares de la institución es su oferta en Ciencias de la Salud, integrada por las licenciaturas en Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Psicología, programas orientados a formar profesionales con una preparación ética, científica y práctica. Como respaldo a la calidad de esta formación, la Universidad cuenta con la validación de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y con Opinión Técnico Académica (OTA) favorable, elementos que avalan el cumplimiento de los estándares establecidos para la preparación de futuros profesionales del sector.

La institución también fortalece su propuesta académica con la Licenciatura en Gastronomía, programa que combina innovación, creatividad y formación práctica mediante laboratorios especializados, preparando a los estudiantes para incorporarse a una industria en constante crecimiento y con amplias oportunidades de desarrollo profesional.

Además de estas áreas, la Universidad José Vasconcelos ofrece programas en Ingeniería Industrial Mecatrónica, Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales, Administración de empresas, Mercadotecnia y Diseño Digital, Arquitectura, Derecho, Educación Física y Entrenamiento Deportivo, Educación Media Superior y Educación Preescolar, así como maestrías en Gestión Educativa, Mercadotecnia, Gestión de Proyectos, Administración de Negocios y Derecho Laboral.

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Con esta propuesta educativa, la Universidad José Vasconcelos reafirma su compromiso con la formación de profesionales preparados para responder a los retos del entorno actual, impulsando una educación de calidad, vinculada con las necesidades de la sociedad y del sector productivo.