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Se viene cascada de alzas

Comerciantes alertan de incrementos en abarrotes, refrescos y cervezas; la leche sube 50%

Por Martín Rodríguez

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Se viene cascada de alzas
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      Se prevé que en poco tiempo, se registren anuncios de alzas de precios en abarrotes, refrescos, botanas y cervezas. Mientras, el precio de la leche reporta un incremento superior al 50% al menudeo en menos de un año, en tanto que el salario como máximo subió 15%, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías.

      Canacope alerta sobre aumento en precios y salarios

      La leche se vende entre 34 y 35 pesos por litro, cuando costaba de 24 a 26 pesos. En el último "estirón" de precio, llegó 3 pesos más cara. De hecho, el primer gran aumento de la leche se dio durante diciembre, pero solo los clientes que no reciben aguinaldo notaron el impacto, y cuando ya se daba la costumbre de que había aumentado, volvió a subir en enero, dijo el entrevistado.

      Impacto en productos básicos y ventas locales

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      Un refresco de medio litro subió 6 pesos su precio, la cajetilla de cigarros también experimentó un incremento similar, el pan envuelto en celofán también subió su precio, leche y algunos ligeros incrementos en productos de botanas.

      "Nos está afectando fuertemente el incremento porque las cosas ya no se venden igual y las ventas están muy bajas para todos los comercios porque no hay circulante", indicó Reyes Sías.

      Añadió que el salario sube pero no ajusta para absorber los incrementos, porque el sueldo sube de 15 a 20 por ciento y el precio de los productos de la canasta básica se va hasta a 70 por ciento del valor.

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