Neblina cubre la capital; activan alerta por Frente Frío 34

San Luis Potosí amaneció este martes con densa neblina en distintos puntos de la zona metropolitana, mientras la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre la presencia del Frente Frío 34, que traerá rachas de viento y variaciones de temperatura en el estado.

De acuerdo con la dependencia, en la zona centro se prevén temperaturas máximas de hasta 30 grados y mínimas de 7 grados. En la Huasteca, el termómetro podría alcanzar los 31 grados, mientras que en el Altiplano se esperan mínimas de 8 grados.

Ante los vientos fuertes, la autoridad emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar accidentes.

En casa, se sugiere asegurar láminas, tinacos, antenas y objetos sueltos en azoteas; retirar macetas o muebles ligeros de patios y balcones; cerrar puertas y ventanas, así como evitar cables o extensiones expuestas al agua. También se recomienda contar con linterna, batería externa y radio ante posibles cortes de energía.

Para quienes circulan en vehículo, se pide reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas y puentes, y evitar estacionarse bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras inestables.

A los peatones se les recomienda no caminar cerca de bardas, árboles viejos o cables; en caso de observar líneas caídas, reportarlas y no acercarse.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones preventivas mientras persistan las condiciones climáticas.