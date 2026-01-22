logo pulso
Lanzan tráiler oficial de "Amos del Universo" (video)

Por El Universal

Enero 22, 2026 11:08 a.m.
A
Foto: Sony Picture

Foto: Sony Picture

Al parecer, la nostalgia ochentera no ha terminado, ya que tras décadas de espera para las y los amantes de "Amos del Universo", "He-Man", "Skeletor", "Teela", "Man at Arms", y los demás personajes, regresan a la pantalla grande.
Amazon MGM Studios y Sony Pictures México han lanzado el teaser tráiler oficial de la nueva película, una adaptación live-action de la icónica serie animada de los 80 -y franquicia de Mattel-, "He-Man y los amos del universo" (VER VIDEO).

Dirigida por Travis Knight y con guion de Chris Butler , Aaron y Adam Nee, y Dave Callaham; la nueva película promete revivir la magia y la acción de la serie ochentera, bajo la premisa de que "quizás ahora, más que nunca, volvemos a necesitar ese tipo de héroe".
- ¿Cuándo se estrena Amos del Universo?
La película live-action de "Masters of the Universe" llegará a cines nacionales e internacionales durante el verano de 2026. El estreno oficial será el 5 de junio.
Desde la revelación de las primeras imágenes, fans de la saga han generado furor en redes sociales, expresando su emoción por ver a los actores en los emblemáticos papeles que marcaron a toda una generación.
Este largometraje estará protagonizado por Nicholas Galitzine como "He-Man"; Jared Leto, quien interpreta a "Skeletor"; Camila Mendes, quien da vida a "Teela"; Idris Elba, en el papel de "Man at Arms"; Alison Brie, como "Evil-Lyn"; entre otros.
- Tráiler revela primeras imágenes de "Skeletor"
Tras el lanzamiento del teaser, en el que se anunció que el primer tráiler llegaría este jueves 22 de enero, la pregunta fue clara y concisa, ¿cómo luciría "Skeletor"?
El villano del live-action, quien cobra vida con ayuda de Jared Leto, es una versión "real" aún más terrorífica que la caricatura. Usuarios ya han expresado a través de redes sociales lo satisfechos que están con esta recreación del personaje que intentará dominar "Eternia".

