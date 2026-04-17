logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca

Busca conservar el patrimonio audiovisual mexicano

Por El Universal

Abril 17, 2026 09:20 a.m.
A
Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca

Daniela Elena Alatorre Benard, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), destacó la importancia de la memoria histórica audiovisual en México y afirmó que la nueva Ley de Cine y el Audiovisual dispone que toda obra cinematográfica o audiovisual de largometraje debe entregar una copia de resguardo a la Cineteca Nacional.

Importancia de la memoria audiovisual en México

Durante la conferencia mañanera encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Alatorre Benard indicó que "la Cineteca Nacional tiene un acervo histórico vasto, impresionante y hace un trabajo de preservación. El Instituto Mexicano de Cinematografía también tiene su propio acervo y tiene bodegas en la Cineteca".

Ley de Cine y resguardo estatal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Lo importante es entender que el mundo ha cambiado. El cine se ve en muchos lugares, en muchas plataformas, circula de manera muy distinta y es importante que el Estado tenga copias en resguardo para conservar el patrimonio histórico", dijo.

Además, la funcionaria destacó la importancia de que el Estado tenga un acervo, "porque los acervos ya existen son unas bóvedas maravillosas y eso es lo que está dispuesto en la ley que se aprobó el miércoles".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca
Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca

Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca

SLP

El Universal

Busca conservar el patrimonio audiovisual mexicano

AITANA traeRÁ su tour a MÉXICO
AITANA traeRÁ su tour a MÉXICO

AITANA traeRÁ su tour a MÉXICO

SLP

EFE

"MALCOLM EL DE EN MEDIO" REÚNE A SU GENERACIÓN EN MÉXICO
"MALCOLM EL DE EN MEDIO" REÚNE A SU GENERACIÓN EN MÉXICO

"MALCOLM EL DE EN MEDIO" REÚNE A SU GENERACIÓN EN MÉXICO

SLP

El Universal

REGRESA A ´TOP GUN´
REGRESA A ´TOP GUN´

REGRESA A ´TOP GUN´

SLP

EFE

LUEGO DE 36 AÑOS, EL ACTOR RETOMÓ SU PERSONAJE, ESTA VEZ PARA UNA TERCERA ENTREGA DE LA SAGA