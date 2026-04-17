Ley de Cine obliga entrega de copias a Cineteca

Daniela Elena Alatorre Benard, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), destacó la importancia de la memoria histórica audiovisual en México y afirmó que la nueva Ley de Cine y el Audiovisual dispone que toda obra cinematográfica o audiovisual de largometraje debe entregar una copia de resguardo a la Cineteca Nacional.

Importancia de la memoria audiovisual en México

Durante la conferencia mañanera encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Alatorre Benard indicó que "la Cineteca Nacional tiene un acervo histórico vasto, impresionante y hace un trabajo de preservación. El Instituto Mexicano de Cinematografía también tiene su propio acervo y tiene bodegas en la Cineteca".

Ley de Cine y resguardo estatal

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"Lo importante es entender que el mundo ha cambiado. El cine se ve en muchos lugares, en muchas plataformas, circula de manera muy distinta y es importante que el Estado tenga copias en resguardo para conservar el patrimonio histórico", dijo.

Además, la funcionaria destacó la importancia de que el Estado tenga un acervo, "porque los acervos ya existen son unas bóvedas maravillosas y eso es lo que está dispuesto en la ley que se aprobó el miércoles".