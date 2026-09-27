logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Los estrenos más esperados

Octubre suma nuevas historias de terror, aventura, animación, drama y suspenso

Por Estrella Govea

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Los estrenos más esperados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La cartelera cinematográfica suma durante octubre nuevas historias de terror, aventura, animación, drama, ciencia ficción y suspenso. A estos títulos se agregan algunas producciones que ya se encuentran disponibles en salas.

      1 DE OCTUBRE

      Llegan "El Último Gran Golpe", sobre un empresario de clubes nocturnos atrapado entre un robo, un cártel y nuevos delincuentes; "Sorop: Herencia Diabólica", donde dos hermanas descubren un antiguo ritual relacionado con espíritus; y "Pinocho: El Lado Oscuro", una versión de terror.

      También se estrenan "Verity: La Sombra de un Engaño", "Digger", de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise; "Gracias por operar con nuestro banco" y "Tadeo El Explorador y La Lámpara Maravillosa".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      8 DE OCTUBRE

      "Volcán: Fuego Bajo Tierra", "Kraken: Terror en lo Profundo" lleva a una bióloga marina hasta un fiordo noruego, donde una investigación sobre anomalías termina relacionada con una criatura marina. "Hope: El Primer Impacto" presenta a una comunidad que enfrenta una amenaza desconocida,  "Shaun, el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom" lleva a Shaun a una aventura de Halloween después de que un experimento libera una misteriosa criatura.

      15 DE OCTUBRE

      La Isla de las Muñecas recupera la leyenda de este sitio ubicado entre las chinampas, donde se cuenta la historia de una joven que murió ahogada.

      17 DE OCTUBRE

      "En Escena: Macbeth | Met" lleva a las salas la producción de la ópera de Giuseppe Verdi. La historia sigue a Macbeth y Lady Macbeth en su búsqueda de poder..

      22 DE OCTUBRE

      "Amarte"  y Tierra de mi Padre" retrata el viaje del escritor Thomas Mann y su hija Erika por una Alemania marcada por la guerra.

      "El poder de la red" , "Klara y el sol" presenta a una Amiga Artificial que establece un vínculo con una adolescente y su familia y "La venganza del Charro Negro" enfrenta nuevamente a Leo San Juan con esta figura sobrenatural.

      29 DE OCTUBRE

      "Sensatez y Sentimiento" adapta la novela de Jane Austen. "Ciudad de muertos", inspirada en la obra de Enrique Metinides, sigue a un fotógrafo de nota roja de los años cincuenta que comienza a experimentar sucesos extraños después de un terremoto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Miles de voces y guitarras recuerdan a Víctor Jara
      Miles de voces y guitarras recuerdan a Víctor Jara

      Miles de voces y guitarras recuerdan a Víctor Jara

      SLP

      EFE

      El evento, organizado por la Municipalidad de Recoleta, destaca la vigencia de la memoria histórica.

      Michelle Salas asiste a concierto de Shakira en Madrid
      Michelle Salas asiste a concierto de Shakira en Madrid

      Michelle Salas asiste a concierto de Shakira en Madrid

      SLP

      El Universal

      La modelo expresó su dolor por la pérdida de Silvia Pinal y recordó su cercanía con la actriz.

      El último concierto de Ozzy Osbourne llega a cines de México
      El último concierto de Ozzy Osbourne llega a cines de México

      El último concierto de Ozzy Osbourne llega a cines de México

      SLP

      Pulso Online

      La película Back to the Beginning revive la despedida del cantante

      Alejandro Sanz cambia de look y sorprende junto a Shakira en Madrid
      Alejandro Sanz cambia de look y sorprende junto a Shakira en Madrid

      Alejandro Sanz cambia de look y sorprende junto a Shakira en Madrid

      SLP

      El Universal

      El cantante estrenó un corte mullet durante su aparición sorpresa en un concierto de la colombiana, donde ambos interpretaron "La Tortura".