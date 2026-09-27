Los estrenos más esperados

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La cartelera cinematográfica suma durante octubre nuevas historias de terror, aventura, animación, drama, ciencia ficción y suspenso. A estos títulos se agregan algunas producciones que ya se encuentran disponibles en salas.

1 DE OCTUBRE

Llegan "El Último Gran Golpe", sobre un empresario de clubes nocturnos atrapado entre un robo, un cártel y nuevos delincuentes; "Sorop: Herencia Diabólica", donde dos hermanas descubren un antiguo ritual relacionado con espíritus; y "Pinocho: El Lado Oscuro", una versión de terror.

También se estrenan "Verity: La Sombra de un Engaño", "Digger", de Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Tom Cruise; "Gracias por operar con nuestro banco" y "Tadeo El Explorador y La Lámpara Maravillosa".

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8 DE OCTUBRE

"Volcán: Fuego Bajo Tierra", "Kraken: Terror en lo Profundo" lleva a una bióloga marina hasta un fiordo noruego, donde una investigación sobre anomalías termina relacionada con una criatura marina. "Hope: El Primer Impacto" presenta a una comunidad que enfrenta una amenaza desconocida, "Shaun, el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom" lleva a Shaun a una aventura de Halloween después de que un experimento libera una misteriosa criatura.

15 DE OCTUBRE

La Isla de las Muñecas recupera la leyenda de este sitio ubicado entre las chinampas, donde se cuenta la historia de una joven que murió ahogada.

17 DE OCTUBRE

"En Escena: Macbeth | Met" lleva a las salas la producción de la ópera de Giuseppe Verdi. La historia sigue a Macbeth y Lady Macbeth en su búsqueda de poder..

22 DE OCTUBRE

"Amarte" y Tierra de mi Padre" retrata el viaje del escritor Thomas Mann y su hija Erika por una Alemania marcada por la guerra.

"El poder de la red" , "Klara y el sol" presenta a una Amiga Artificial que establece un vínculo con una adolescente y su familia y "La venganza del Charro Negro" enfrenta nuevamente a Leo San Juan con esta figura sobrenatural.

29 DE OCTUBRE

"Sensatez y Sentimiento" adapta la novela de Jane Austen. "Ciudad de muertos", inspirada en la obra de Enrique Metinides, sigue a un fotógrafo de nota roja de los años cincuenta que comienza a experimentar sucesos extraños después de un terremoto.