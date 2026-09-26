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Alejandro Sanz cambia de look y sorprende junto a Shakira en Madrid

El cantante estrenó un corte mullet durante su aparición sorpresa en un concierto de la colombiana, donde ambos interpretaron "La Tortura".

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 01:48 p.m.
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Alejandro Sanz cambia de look y sorprende junto a Shakira en Madrid
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      Ciudad de México, 26 de septiembre (EL UNIVERSAL).— Alejandro Sanz sorprendió al público de Shakira en Madrid por partida doble: apareció como invitado especial para cantar "La Tortura" y estrenó un corte de cabello que llamó la atención de sus seguidores.

      A sus 57 años, el intérprete de "Corazón partío" dejó atrás los estilos más formales y optó por un mullet con los laterales muy cortos, volumen en la parte superior y el cabello más largo atrás.

      Sanz salió al escenario mientras sonaban los primeros versos de "La Tortura". "Mi hermano Alejandro Sanz", dijo Shakira al presentarlo ante los aproximadamente 55 mil asistentes al concierto en Macondo Park. El español tomó una guitarra eléctrica y cantó con ella el tema que lanzaron hace más de dos décadas.

      Tras la presentación, compartió fotografías de la noche y le dedicó un mensaje a la colombiana: "Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte". También expresó su cariño por la cantante y celebró la respuesta del público.

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