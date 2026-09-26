Michelle Salas asiste a concierto de Shakira en Madrid

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- De visita en Madrid, donde actualmente Shakira se encuentra con su residencia "Las Mujeres Ya No Lloran", Michelle Salas aprovechó para disfrutar de una de las presentaciones de la cantante colombiana, quien hace un recorrido por algunas de las canciones más populares de su trayectoria.

Michelle Salas en concierto de Shakira en Madrid

La hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal fue captada en Macondo Park durante el segundo fin de semana de la residencia. Para la ocasión, lució un look total black, con un body, pantalones holgados y botas, que combinó con una bolsa discreta. Además, recogió su cabellera en un moño.

Michelle incluso pudo tomarse una fotografía con Shakira después de que la cantante subiera al escenario y posteriormente compartió la imagen en sus redes sociales.

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"Increíble como algunas canciones pueden regresarte a una época entera de tu vida. Este disco siempre va a ser de mis favoritos", escribió sobre "Inevitable".

Salas, quien está casada con el empresario Danilo Díaz Granados, acudió acompañada de algunas amigas.

Concierto especial con Alejandro Sanz y homenaje a Silvia Pinal

La presentación de la colombiana fue especial debido a que contó con la participación de Alejandro Sanz, quien subió al escenario para interpretar junto a la famosa "La Tortura", uno de los temas más queridos por sus seguidores y que se estrenó hace más de 20 años.

La visita de Michelle a Madrid ocurre después de que la modelo y creadora de contenido compartiera con sus seguidores el dolor que le dejó la muerte de Silvia Pinal y cómo se enteró de lo ocurrido.

En su canal de YouTube, Michelle compartió que aún le cuesta hablar del tema debido a la cercanía que mantenía con la actriz de "Viridiana". La modelo explicó que, cuando Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024, ella se encontraba en Madrid. Aunque voló hacia Ciudad de México, no alcanzó a verla con vida.

"Me frustró mucho el hecho de estar tan lejos".

Salas añadió que fue muy doloroso para ella y que posteriormente intentó darle sentido a lo ocurrido al pensar que tal vez su abuela no quería que la viera morir, pues todos se encontraban con ella.

"Yo casi que fui la única persona que no la vio irse".

La hija de Luis Miguel agregó que pensar en ello de esa forma le ha dado un poco de paz y describió a Silvia Pinal como una persona "impecable" y de "corazón enorme".