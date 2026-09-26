El último concierto de Ozzy Osbourne llega a cines de México

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Ciudad de México, 26 de septiembre.— Los seguidores mexicanos de Ozzy Osbourne y Black Sabbath podrán ver en pantalla grande el concierto con el que el cantante se despidió de los escenarios. Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning llegará a Cinépolis el 28 de octubre como parte de su oferta de +QUE CINE.

La cadena ya muestra la película en su cartelera, mientras que la distribuidora confirma esa fecha para el estreno internacional.

De acuerdo con la información difundida para México, habrá funciones especiales el miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Los horarios y complejos participantes deben consultarse en la aplicación, el sitio o las taquillas de Cinépolis, pues la disponibilidad depende de cada ciudad.

La película documenta el espectáculo celebrado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, en Birmingham, ciudad donde nació Black Sabbath. Aquella noche, Ozzy volvió a compartir escenario con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, integrantes de la formación original de la banda. Fue su última presentación en vivo: el cantante murió 17 días después.

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Back to the Beginning también reunió a músicos y grupos que rindieron homenaje a la influencia de Ozzy y Black Sabbath, entre ellos Metallica, Guns N´ Roses, Slayer y Pantera. La cinta combina actuaciones del concierto con imágenes detrás de escena y reflexiones de los artistas participantes, según la distribuidora.

Para quienes no pudieron estar en Birmingham, las funciones serán una oportunidad de ver la despedida del llamado "Príncipe de las Tinieblas" en una sala de cine, a poco más de un año de su muerte.