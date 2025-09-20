María Rojo y Karina Gidi deslumbran en la alfombra roja del Premio Ariel 2025

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 20, 2025 07:36 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Puerto Vallarta se convierte esta noche en el escenario de la 67 entrega del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Pero antes de la gran celebración del cine mexicano, las estrellas desfilan por la alfombra roja.

María Rojo fue una de las primeras invitadas en desfilar, acaparando miradas con un vestido rojo de encaje floral, que destacaba por su textura y delicadeza. El diseño sin mangas y con escote redondo parecía una elección pensada para el clima cálido del evento.

La actriz lució un maquillaje sencillo, pero con carácter: labios rojos y un sutil tono coral en los párpados. Completó su estilo con una coleta alta.

Ícono del cine mexicano, Rojo suma 11 nominaciones y 3 Premios Ariel a lo largo de su carrera, y su nombre permanece ligado a cintas fundamentales del cine nacional en los años setenta y ochenta.

Mientras que Karina Gidi, reconocida por cintas como "Los Adioses" y "Abel", optó por un atuendo que fusiona lo clásico con lo contemporáneo: un jumpsuit cuya parte superior presenta una textura metalizada en tono plata y un diseño asimétrico de un solo hombro. La parte inferior consiste en un pantalón negro de pierna ancha, que cae con elegancia y movimiento. Completó su look con el cabello peinado en ondas suaves.

Eduardo Olmos, nominado a Mejor Coactuación Masculina por su papel de "Luis Villa" en "La Cocina", apostó por un traje en tono gris claro, el cual complementó con zapatos cafés que aportaron un contraste a su look. La cinta de Alonso Ruizpalacios suma 13 nominaciones.

