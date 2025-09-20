logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

Sería el primer municipio del país con 'Bandera Blanca' en analfabetismo

Por Flor Martínez

Septiembre 20, 2025 03:42 p.m.
A
Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

Soledad de Graciano Sánchez podría convertirse en el primer municipio del país en obtener la declaratoria de 'Bandera Blanca' en analfabetismo, distinción que otorga la UNESCO a los territorios que logran eliminar el rezago en lectura y escritura entre la población adulta.

Así lo informó José Luis Castro Castillo, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), quien señaló que el esfuerzo constante ha permitido que cada vez más personas concluyan su educación básica.

Refirió que en la actualidad, en Soledad se estima que existen alrededor de dos mil personas analfabetas, cifra muy por debajo de las cerca de diez mil que aún presenta la capital potosina.

"El escenario muestra los avances de las políticas educativas que buscan garantizar igualdad de oportunidades a las familias y abrirles la posibilidad de un mejor futuro", destacó el funcionario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que se han reforzado los programas gratuitos para cursar primaria y secundaria, además de proyectar la apertura de preparatorias sin costo a partir de 2026.

"Estamos a punto de lograr que Soledad sea el primer municipio reconocido por la UNESCO como libre de analfabetismo, lo que representará un hecho histórico para San Luis Potosí", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Busca Soledad reconocimiento de UNESCO
Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

SLP

Flor Martínez

Sería el primer municipio del país con 'Bandera Blanca' en analfabetismo

En el abandono, edificio de la FGE en La Pila
En el abandono, edificio de la FGE en La Pila

En el abandono, edificio de la FGE en La Pila

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares informó que no hay pretensión de cambiar de sede en la dependencia

Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa
Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

SLP

Rubén Pacheco

San Luis Potosí se posicionó como la sexta entidad del país con la tasa más alta

Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos
Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

Se unen empresarios en favor del Cuerpo de Bomberos

SLP

Pulso Online

Mantienen una campaña para recaudación de fondos