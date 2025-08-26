logo pulso
Martha Higareda espera gemelos

Por El Universal

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Martha Higareda espera gemelos

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, dieron a conocer ayer que les tomó por sorpresa la noticia de que no es un bebé el que esperan, sino dos; esta buena nueva marcó la celebración de cumpleaños de la actriz, que ayer fue festejada de una forma muy especial por su marido.

Higareda y Howes están en la espera de gemelos, es el encabezado con que amaneció, hoy, la más reciente portada de la revista “Caras”, misma a la que le concedieron la exclusiva de la noticia de su embarazo.

Los recién casados expresaron que, cuando sus doctores les dieron a conocer que eran dos los bebés que están de camino, su sorpresa fue tal que, simultáneamente, comenzaron a llorar.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”.

En mayo de este año, a poco más de tres meses de que se dieran en “sí” en el altar, Martha y su esposo compartieron un post, del tratamiento al que la actriz fue sometida, luego de que se descubriera que tenía miomas en el útero, los cuales -además de causarle molestias-, pudieron ser uno de los factores que estaban dificultando su deseo de convertirse en madre.

Por fortuna, el tratamiento, los cuidados y las medidas que tomó, a partir de que conoció su diagnóstico, permitió a Higareda embarazarse en muy poco tiempo pues, para finales de junio, anunció que, finalmente, ella y su marido, lo habían logrado.

