MEL BROOKS CUMPLE 100 AÑOS

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Mel Brooks, uno de los comediantes más influyentes del siglo XX, cumplió este domingo 100 años, fiel a la convicción que ha guiado su premiada obra: "La risa es un grito de protesta contra la muerte". Una filosofía plasmada en creaciones tan emblemáticas como el ´Get Smart´ y ´The Producers´.

El actor, guionista, productor, director, escritor y músico, nacido en Brooklyn (Nueva York) en el seno de una familia judía, ha repetido en varias entrevistas que desde niño quiso dedicarse al mundo del entretenimiento.

"Me gustaba llamar la atención", dijo en una entrevista con el programa Good Morning America en 2021, a propósito del lanzamiento de su autobiografía ´¡Todo sobre mí!´, en la que advertía que la risa era una protesta contra la muerte y el ´largo adiós´ que significaba.