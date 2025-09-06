logo pulso
MUERE MARK VOLMAN, COFUNDADOR DE THE TURTLES

Por EFE

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
El cofundador de la banda de rock estadounidense The Turtles y cantante del éxito de 1967 ‘Happy Together’ Mark Volman falleció este viernes a los 78 años de una enfermedad repentina.

El músico estadounidense murió después de una breve e inesperada enfermedad en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, según informó un representante del artista a la revista People.

Volman fue diagnosticado de demencia en 2020, aunque no fue hasta 2023 cuando reveló su enfermedad y escribió sus memorias ‘Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More’ (Felices para siempre: Mis aventuras musicales con The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie y otros).

Nacido en Los Ángeles (California) en 1947, Volman fundó la icónica banda The Turtles junto a su compañero Howard Kaylan en 1965, con la que tuvieron su primer éxito con una versión de ‘It Ain’t Me Babe’ de Bob Dylan. 

