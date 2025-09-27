logo pulso
Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas para octubre?

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 03:27 p.m.
A
Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas para octubre?

Este octubre 2025 el catálogo de la famosa plataforma de streaming, Netflix, se ampliará con una variedad de estrenos de series y películas que te mantendrán entretenido todo el mes.
El gigante del entretenimiento, Netflix, es conocido por brindar una variedad de series originales que captan a las audiencias en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que el mes de octubre esté lleno de títulos aclamados como Monstruo: La historia de Ed Gein y la segunda temporada de Nadie quiere esto.
¿Qué series llegan en octubre a Netflix?
-Monstruo: La historia de Ed Gein - 3 de octubre
Probablemente una de las series más esperadas del mes es "Monstruo: La historia de Ed Gein", la tercera entrega de la antología de asesinos de Ryan Murphy.
Esta perturbadora historia está basada en el asesino y profanador de tumbas, Ed Gein. Dará un vistazo a la vida de Ed, su relación abusiva con su madre y los terribles crímenes que cometió.
-Nadie nos vio partir - 15 de octubre
La nueva serie mexicana cuenta la historia de una mujer que, luego de que su esposo secuestra a sus hijos, debe viajar por el mundo para intentar encontrarlos. La serie está protagonizada por Tessa Ía y cuenta una historia real.
-Nadie quiere esto, temporada 2 - 23 de octubre
La exitosa comedia romántica, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, regresa con una segunda temporada para profundizar en la relación de Joanne y Noah.
De acuerdo con la creadora de la historia, esta entrega mostrará nuevos retos en la vida de la pareja y las maneras en las que ambos tratan de encontrarle sentido al amor en esta etapa de sus vidas.
Otras series que llegan a Netflix en octubre:
-El genio y los deseos - 3 de octubre
Néro - 8 de octubre
El 5 inicial: Temporada 2 - 16 de octubre
La diplomática: Temporada 3 - 16 de octubre
¿Qué películas originales de Netflix se estrenan en octubre?
-Steve - 3 de octubre
Esta película protagonizada por el reconocido actor Cillian Murphy, relata la historia de un dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación que, en un intenso día lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.
-Una casa de dinamita - 24 de octubre
Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque. Esta película está protagonizada por Rebecca Ferguson, Idris Elba y Gabriel Basso.

