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Almeyda pide unión entre aficionados mexicanos y argentinos

El exentrenador de Guadalajara valora el talento mexicano y pide superar las diferencias entre ambas naciones

Por El Universal

Julio 20, 2026 04:45 p.m.
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Almeyda pide unión entre aficionados mexicanos y argentinos
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      En los últimos años, una intensa rivalidad entre mexicanos y argentinos ha ganado protagonismo en las redes sociales.

      A través de estas plataformas, los intercambios de burlas, críticas e insultos se han vuelto frecuentes cada vez que ambas naciones se enfrentan en competiciones deportivas.

      Matías Almeyda y su postura sobre la rivalidad México-Argentina

      Este tema ha sido cuestionado por distintas figuras del deporte, y una de las más recientes en pronunciarse, al respecto, fue Matías Almeyda.

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      El entrenador argentino, actual técnico de Rayados de Monterrey, conoce de cerca la cultura mexicana gracias a la importante etapa que vivió al frente de Guadalajara.

      Almeyda, quien en repetidas ocasiones ha expresado su cariño y agradecimiento hacia México, rechazó las peleas entre ambas aficiones y aprovechó para hacer un llamado a la unidad entre los dos países.

      "Soy un agradecido con la gente de México, siendo argentino. Lo aclaro porque ahora se ha generado esta rivalidad que antes no existía y que, sinceramente, no me gusta mucho. Creo que somos dos países que necesitan unión en Latinoamérica. La guerra debe ser con los demás, no entre nosotros. Yo quiero a los mexicanos y quiero que se lleven bien con mi país", mencionó tras el triunfo de Monterrey sobre Santos Laguna.

      Trayectoria y aportes de Almeyda al futbol mexicano

      Matías Almeyda vivió cerca de tres años en México durante su primera etapa como entrenador de Guadalajara.

      Además de conseguir importantes éxitos deportivos, siempre destacó públicamente la calidad del futbolista mexicano, impulsando las carreras de elementos como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, quienes dieron el salto al futbol europeo de su mano.

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