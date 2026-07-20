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FIFA investigará enfrentamiento al término de la final del Mundial

El incidente ocurrió luego de la victoria de España en tiempo extra y la expulsión de Enzo Fernández.

Por AP

Julio 20, 2026 04:44 p.m.
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FIFA investigará enfrentamiento al término de la final del Mundial
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      La FIFA abrió una investigación el lunes después de que las celebraciones de España tras vencer a Argentina en la final del Mundial tomaron un giro desagradable cuando los jugadores se enfrentaron brevemente en el campo después del pitido final.

      Las repeticiones de video mostraron a varios jugadores involucrados en un altercado, entre ellos el mediocampista argentino Leandro Paredes, quien pareció empujar a Eric Garcia, de España, sujetándolo por el cuello. Cuando el suplente español Gavi intervino, Paredes lo empujó al suelo.

      El capitán de España, Rodri, también pareció recibir un golpe en el estómago por parte del defensor argentino Nahuel Molina cuando pasó corriendo para unirse a sus compañeros que celebraban la conquista del título.

      Molina luego se le acercó a Rodri, quien fue el objetivo de un enfrentamiento verbal por parte de su excompañero del Manchester City Nicolas Otamendi.

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      Otros jugadores y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, acudieron rápidamente para desescalar la situación.

      La FIFA dijo en un comunicado que su "comité disciplinario ha designado a un Fiscal Disciplinario y de Ética para investigar posibles infracciones del (código disciplinario de la FIFA) con respecto a los incidentes posteriores al partido" .

      El breve comunicado no dio un calendario para una investigación y no nombró a Paredes, a quien no se le mostró una tarjeta roja después del partido, aunque podría enfrentar una suspensión.

      España necesitó tiempo extra para ganar la final del domingo por 1-0 después de que Argentina se quedara con 10 hombres. Enzo Fernandez fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido al final de los 90 minutos.

      Los jugadores de Argentina se quedaron de pie frente a sus aficionados, de espaldas al podio, cuando el plantel de España levantó el trofeo. Fue una inusual muestra de falta de respeto hacia los nuevos campeones, que habían hecho un pasillo de honor a sus rivales para recoger sus medallas.

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