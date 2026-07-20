El Mundial terminó. Aquí opciones para seguir disfrutando del fútbol

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Después de 39 días y 104 partidos, la Copa del Mundo ha llegado a su fin.

Se acabaron los videos de aficionados escoceses poniendo conos de tráfico en estatuas y apoderándose de estadios de béisbol. Se acabaron los clips de hinchas llorando de alegría por lo que acaban de presenciar. Se acabaron los gritos de "Country Roads" o las filas vikingas.

Si eres un nuevo aficionado al fútbol, quizá estés pensando: "¿Y ahora qué?"

Bueno, para empezar, los grandes torneos de verano no están tan lejos: la Copa del Mundo Femenina en Brasil comienza en junio del 2027, mientras que el Reino Unido será sede de la Eurocopa masculina en 2028.

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Pero el fútbol en realidad nunca se toma un descanso largo (como pueden dar fe los jugadores exhaustos).

En apenas unas semanas, algunas de las mayores estrellas del deporte volverán con sus clubes, preparándose para nuevas temporadas en la Liga Premier de Inglaterra, La Liga de España y la Bundesliga de Alemania, por mencionar algunas. Y luego, por supuesto, está la Liga de Campeones, donde los mejores equipos de Europa se enfrentan entre sí.

Aquí tienes una guía de algunas de las ligas más importantes del mundo para ayudar a aliviar incluso los casos más agudos de abstinencia tras la Copa del Mundo.

Liga Premier

La liga más rica del mundo cuenta con pesos pesados como Arsenal y Manchester City, así como con modestos —y cada vez más competitivos— "tapados" como Bournemouth y Brighton & Hove Albion.

Los aficionados crean un ambiente increíble con cánticos creativos —y con frecuencia llenos de palabras altisonantes— dirigidos al rival. Y con tantas personalidades, tanto entre los jugadores como entre los entrenadores sometidos a enorme presión, cada temporada de 38 partidos inevitablemente se convierte en una telenovela.

QUIÉN JUEGA AHÍ:

— Erling Haaland, Manchester City: La personalidad desenfadada del delantero noruego arrasó en redes sociales este verano, pero es aún más famoso por marcar 112 goles en la Liga Premier en apenas cuatro temporadas con el City.

— Enzo Fernández, Chelsea: El equipo de redes sociales del Chelsea se metió en problemas después de celebrar el impresionante gol del mediocampista en la victoria de Argentina en semifinales la semana pasada. Al fin y al cabo, el tanto de Fernández ayudó a eliminar a Inglaterra.

— Bukayo Saka, Arsenal: Apodado "Starboy", el mediocampista inglés deslumbra por la derecha con el Arsenal, que acaba de ganar su primer título de liga en 22 años.

— Tyler Adams, Bournemouth: El estadounidense, de entradas fuertes, ha sido una pieza fija en el mediocampo del Bournemouth desde 2023.

CÓMO VERLA: Los partidos se disputan mayormente los sábados y domingos, aunque no es inusual que hayan encuentros entre semana. Pero prepárate para madrugar. Muchos partidos se juegan a las 10 a. m. hora del Este, y por lo general hay uno para madrugadores a las 7:30 a. m., con un partido estelar a las 12:30 p. m.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-2027: 21 de agosto-30 de mayo

La Liga

Es una liga dominada durante mucho tiempo por el Real Madrid y el Barcelona. Los dos titanes han ganado 11 de los últimos 12 títulos de liga y, dos veces al año, se enfrentan en El Clásico, uno de los partidos de rivalidad más feroces del mundo. Más allá de eso, la liga es un escaparate de talento creativo y ofensivo.

QUIÉN JUEGA AHÍ:

— Jude Bellingham, Real Madrid: El mediocampista inglés de 23 años marcó siete goles en la Copa del Mundo y ha sido figura del Real Madrid durante las últimas tres temporadas.

— Lamine Yamal, Barcelona: El fenómeno adolescente de España se ha consolidado rápidamente como la mayor estrella del Barcelona desde Messi.

— Marc Cucurella, Real Madrid: El defensor español de inconfundible cabello rizado acaba de transferirse del Chelsea a "Los Blancos".

— Kylian Mbappé, Real Madrid: La estrella de Francia ha sido extraordinaria en cada una de las últimas tres Copas del Mundo. En el Real Madrid tampoco le va nada mal: anotó 25 goles en La Liga la temporada pasada.

CÓMO VERLA: Los partidos suelen comenzar unas horas más tarde que los de la Premier League, lo que la hace más accesible para los aficionados en Estados Unidos que no son de madrugar.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-2027: 15 de agosto-30 de mayo

Bundesliga

Con cánticos incesantes de los aficionados en las gradas y ataques implacables de los jugadores en el campo, la Bundesliga es excelente para la televisión. La famosa "Muralla Amarilla" de aficionados del Borussia Dortmund resulta especialmente intimidante. Eso sí: no te sorprendas cuando el Bayern Múnich vuelva a ganar el título.

QUIÉN JUEGA AHÍ:

— Harry Kane, Bayern Múnich: El capitán de Inglaterra ha dominado la Bundesliga desde que se unió en 2023 al club más laureado de Alemania.

— Michael Olise, Bayern Múnich: El extremo protagonizó algunas de las actuaciones más emocionantes de la Copa del Mundo como parte del devastador ataque de Francia.

— Yan Diomandé, RB Leipzig: El jugador de 19 años tuvo una Copa del Mundo fantástica con Costa de Marfil y ha llamado la atención de varios gigantes de la Liga Premier. Leipzig insiste en que no está en venta.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-2027: 28 de agosto-22 de mayo

Liga de Campeones

Cada año, los mejores clubes de cada liga europea se clasifican para la Liga de Campeones. La fase inicial incluye a 36 clubes que disputan ocho partidos cada uno. A partir de ahí, el cuadro se reduce mediante rondas de eliminación directa hasta terminar con una final en una gran ciudad europea. La próxima Final será en Madrid.

Si buscas fútbol de la más alta calidad técnica, la Liga de Campeones es la respuesta. A diferencia de la Copa del Mundo, donde las selecciones tienen poco tiempo juntas antes del torneo, los clubes de la Champions son planteles afinados que entrenan juntos casi todo el año. Para muchos aficionados, ganar un trofeo de la Liga de Campeones es un premio incluso mayor que un título de liga.

QUIÉN JUEGA AHÍ: Prácticamente todos los pesos pesados europeos. Bueno, excepto el Chelsea que terminó décimo en la Liga Premier la temporada pasada.

CÓMO VERLA: Aquí es cuando el trabajo puede estorbar, ya que la mayoría de los partidos se juegan los martes y miércoles por la tarde si estás en la Costa Este.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-2027: La fase de liga comienza el 8 de septiembre, con la final el 5 de junio de 2027.

MLS

A diferencia de las grandes ligas europeas, la campaña de la MLS está muy avanzada, pese a una pausa durante la Copa del Mundo. Así que, si buscas tu dosis de fútbol, solo tienes que esperar hasta la noche del miércoles, cuando podrás elegir entre 15 partidos distintos.

La calidad en el campo quizá no sea tan alta como la de la élite europea, pero la liga ha mejorado de forma constante durante las últimas dos décadas, y los clubes han priorizado en gran medida a jóvenes talentos emocionantes por encima de estrellas veteranas (aunque algunos equipos todavía optan por ese camino también, para bien o para mal).

La acción también es bastante impredecible: gracias en parte a estrictos límites de gasto, las dinastías son raras —ningún equipo ha ganado el título dos años seguidos desde 2012—, lo que da esperanza a los aficionados de cada club al inicio de la temporada.

QUIÉN JUEGA AHÍ:

— Lionel Messi, Inter Miami: Algunos pensaron que unirse a la MLS en 2023 haría que la leyenda argentina perdiera filo al acercarse a los 40. No ha sido así.

— Son Heung-min, LAFC: La mayor estrella de Corea del Sur tuvo una Copa del Mundo decepcionante y aún no ha marcado esta temporada en la MLS. Pero los aficionados siguen llenando el centro de Los Ángeles para ver al querido delantero de 34 años.

— Matt Freese, NYCFC: El arquero de Estados Unidos ha impresionado con el NYCFC, aunque quizá pase un tiempo antes de que los aficionados de Estados Unidos dejen atrás su error contra Bélgica.

CÓMO VERLA: La gran mayoría de los partidos se juega en noches de fin de semana.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026: La temporada regular comenzó el 21 de febrero y se extenderá hasta el 7 de noviembre, con playoffs después.

Liga MX

¿Pensabas que la Liga Premier era la liga más vista en Estados Unidos? Piénsalo de nuevo: ese honor en realidad corresponde a la liga mexicana, que atrae a enormes audiencias hispanas que sintonizan para ver a sus clubes favoritos, incluidos los rivales Club América y Chivas de Guadalajara. No solo las rivalidades son intensas, sino que además hay dos campeones cada año, gracias a un formato de temporada dividida que corona a un campeón en otoño (Apertura) y a otro en primavera (Clausura).

QUIÉN JUEGA AHÍ:

— Gilberto Mora, Club Tijuana: Los aficionados de México se enamoraron del mediocampista ofensivo de 17 años durante el recorrido de El Tri hasta los octavos de final.

FECHAS DE LA TEMPORADA 2026-2027: La campaña regular del Apertura comenzó el 16 de julio y concluirá en diciembre. La campaña del Clausura se disputará a inicios de 2027.