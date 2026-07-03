Para quedarse en casa

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Las plataformas de streaming renuevan su catálogo durante

la primera semana de julio con el estreno de nuevas series, películas y documentales.

NETFLIX

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Netflix abrió "El peor vecino imaginable", una comedia dramática sobre la amistad inesperada entre un hombre solitario y sus nuevos vecinos, y "Enola Holmes 3", donde la joven detective enfrenta un nuevo caso. Así como la tercera temporada de "La supervivencia de una chica con curvas", que sigue los nuevos retos de Mavis; "El hombre vapor", de ciencia ficción; "Super Subbu", una comedia; y "Chainsmoker Cat", serie animada.

Para el 5 de julio se estrena "Destellos del mañana", un drama con tintes de misterio. El 8 se incorporan la miniserie "No tengo miedo", sobre un niño que descubre un oscuro secreto en un pueblo italiano; "Salcedo, cuero y boogaloo", inspirada en la cultura musical; "Thunder 3", de acción y ciencia ficción; y "Hasta el final", un drama sobre relaciones familiares.

HBO MAX

HBO Max trajo el documental "Bang My Box: La historia de Robyn Bird y Ha nacido una estrella", drama musical protagonizado por una cantante en ascenso. A el se suman "Dunquerque", basada en la evacuación de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y "Tenet", thriller de ciencia ficción. Hoy se estrena "La momia", una nueva versión del clásico de terror, mientras que el 5 de julio llegan "Un profeta", drama criminal, y "Emilia Pérez", un musical que mezcla crimen y transformación personal.

PRIME VIDEO

Prime Video incorporo "Elle", una historia precuela de la película Legalmente Rubia y aborda la adolescencia de Elle Woods en 1995.

APPLE TV+

Apple TV+ estrena la tercera temporada de "Silo", que continúa el misterio detrás del refugio subterráneo donde vive la humanidad. El 8 de julio llega la quinta temporada de "Trying", con una nueva etapa para una familia adoptiva.

DISNEY+

Disney+ suma la segunda temporada de "X-Men ´97" y "Jone, a veces", un drama sobre el crecimiento y la búsqueda de identidad.