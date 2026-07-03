logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Para quedarse en casa

Por Estrella Govea

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Para quedarse en casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las plataformas de streaming renuevan su catálogo durante 

      la primera semana de julio con el estreno de nuevas series, películas y documentales.

      NETFLIX 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Netflix abrió "El peor vecino imaginable", una comedia dramática sobre la amistad inesperada entre un hombre solitario y sus nuevos vecinos, y "Enola Holmes 3", donde la joven detective enfrenta un nuevo caso. Así como la tercera temporada de "La supervivencia de una chica con curvas", que sigue los nuevos retos de Mavis; "El hombre vapor", de ciencia ficción; "Super Subbu", una comedia; y "Chainsmoker Cat", serie animada.

      Para el 5 de julio se estrena "Destellos del mañana", un drama con tintes de misterio. El 8 se incorporan la miniserie "No tengo miedo", sobre un niño que descubre un oscuro secreto en un pueblo italiano; "Salcedo, cuero y boogaloo", inspirada en la cultura musical; "Thunder 3", de acción y ciencia ficción; y "Hasta el final", un drama sobre relaciones familiares.

      HBO MAX 

      HBO Max  trajo el documental "Bang My Box: La historia de Robyn Bird y Ha nacido una estrella", drama musical protagonizado por una cantante en ascenso. A el se suman "Dunquerque", basada en la evacuación de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y "Tenet", thriller de ciencia ficción. Hoy se estrena "La momia", una nueva versión del clásico de terror, mientras que el 5 de julio llegan "Un profeta", drama criminal, y "Emilia Pérez", un musical que mezcla crimen y transformación personal.

      PRIME VIDEO

      Prime Video incorporo "Elle", una historia precuela de la película Legalmente Rubia y aborda la adolescencia de Elle Woods en 1995.

      APPLE TV+

      Apple TV+ estrena la tercera temporada de "Silo", que continúa el misterio detrás del refugio subterráneo donde vive la humanidad. El 8 de julio llega la quinta temporada de "Trying", con una nueva etapa para una familia adoptiva.

      DISNEY+

      Disney+ suma la segunda temporada de "X-Men ´97" y "Jone, a veces", un drama sobre el crecimiento y la búsqueda de identidad. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos
        Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos

        Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos

        SLP

        El Universal

        Colaborador cercano de Maxine Woodside, Carrillo destacó por su estilo de entrevista y su trabajo en radio y televisión.

        Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos
        Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos

        Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos

        SLP

        EFE

        La cancelación afecta a miles de fans y genera críticas hacia autoridades y productora DG Medios.

        Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada
        Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada

        Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada

        SLP

        AP

        La pareja contrajo matrimonio legalmente en una ceremonia íntima antes de la celebración masiva.

        Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla
        Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla

        Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla

        SLP

        El Universal

        Ibai Llanos lidera la producción del torneo que reúne a los creadores de contenido más populares.