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Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada

La pareja contrajo matrimonio legalmente en una ceremonia íntima antes de la celebración masiva.

Por AP

Julio 02, 2026 07:49 p.m.
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Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada
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      Nueva York, 2 jul (EFE).- La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula Page Six.

      Detalles confirmados

      Ese medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indicó que se "casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical.

      Se espera que este jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistan al famoso estadio de la Gran Manzana a una "cena de ensayo" de la boda, y mañana viernes está prevista la recepción principal, con hasta 1.000 invitados y fuertes medidas de seguridad.

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      Acciones de la autoridad

      Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, coincidiendo además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

      Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, además de cineastas, como Steven Spielberg.

      La lista puede incluir también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini.

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