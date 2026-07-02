Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla

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A poco menos de un mes para que llegue una edición más de la Velada del Año, el creador del evento Ibai Llanos lanzó más detalles sobre la transmisión del torneo que reúne a los creadores de contenido más populares del momento.

Entre las sorpresas que habrá en la Velada del Año 6, se encuentra la revelación de dos comentaristas admirados dentro de la comunidad de streamers y esta tarde se confirmó la identidad de quienes le pondrán sazón a cada combate, se trata del mexicano Quackity y Momo.

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Los streamers se unirán al grupo de la mesa de comentaristas conformado por Luzu, Jaime Ugarte, Reventxz y Ander Cortés, quienes llevan la batuta del torneo cada año con la guía de Ibai en la producción.El evento que combina el mundo del deporte con el entretenimiento digital se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla, España y será transmitido por medio de Twitch y YouTube.El mexicano Alexis Maldonado, mejor conocido en redes sociales como Quackity, ha logrado abrirse paso en plataformas digitales, gracias a Twitch donde tiene más de 6 millones de seguidores.Quackity comenzó su carrera en la creación de contenido con videos jugando Roblox, Club Penguin y Toontown en YouTube realizando videos de humor con bromas telefónicas y directos con amigos.