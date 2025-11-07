Patrocinadora de Miss Universo da la palabra a todas, menos a Fátima

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Fátima Bosch participa en las actividades previas a la coronación de Miss Universe 2025 y, como parte de ellas, estuvo presente en una dinámica con una marca de productos de belleza tailandesa que, prestó sus micrófonos a ocho de las nueve embajadoras que ahí se encontraban, ¿la que faltó en hablar?, la joven mexicana.

En redes sociales afirman que Kathy Labz, una de las marcas funge como patrocinadora del certamen, habría omitido la presencia de Fátima, durante un ejercicio en que dos anfitriones les preguntaban a las jóvenes participantes cómo es que se sentían, a pocos días de conocer quién será la ganadora de la 74 edición.

Las delegadas de regiones como Vietnam, Filipinas, Costa de Marfil, Tailandia, República Dominicana, Guadalupe, Venezuela e Islas Turcas y Calcos hablaron de algunos de sus gustos por la cultura tailandesa, después de que los conductores les formulaban algunas preguntas como ¿cuál es tu platillo favorito de la comida Thai?

La única a la que no se acercaron el micrófono fue a Bosch que, mientras las otras jóvenes realizaban su intervención, esperaba a ver si, en algún momento, también se le daría voz, lo que no terminó por suceder.

A pesar de que Kathy Labz no integró a Fátima en esa dinámica, en sus redes sociales sí compartió videos en donde la joven tabasqueña aparece, haciendo comentarios muy positivos sobre una de las bebidas que ofrece su línea de productos para el bienestar de la mujer.

"Quiero decir, esto está increíble, increíble, es mi segundo trago, estoy enamorada, necesito llevármelo conmigo a México, sí, quiero más", dije Fátima, mientras toma un sorbo de la bebida.

En redes sugieren que la presunta resistencia de la marca, de incluir al a joven, tendría que ver con que, por los posibles problemas entre la organización mexicana y con la organización tailandesa que impedían a Bosch a hacer publicidad, como lo hacían sus otras compañeras, aunque, en realidad, después del incidente con Nawat Itsaragrisil, ha estado mucho más activa anunciando marcas.