Madre orgullosa de Fátima Bosch en Miss Universo

Vanessa Fernández Balboa, madre de la representante mexicana en Miss Universo, Fátima Bosch, se dijo orgullosa del comportamiento de su hija luego de ser agredida por un directivo del concurso de belleza en Tailandia.

Por medio de su cuenta en Instagram, Fernández Balboa publicó su postura acerca de los acontecimiento, en los cuales Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, insultó a la tabasqueña por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

La mamá aseguró que mientras ella sentía que su corazón ardía de coraje, la respuesta de Fátima hace que ahora este no le quepa en el pecho.

"Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa", escribió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Como madre, una quiere proteger siempre, evitarle el dolor... pero hoy entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos", añadió.

Bosch, quien ganó en septiembre su derecho a representar a México en Miss Universo el próximo 21 de noviembre, respondió a la agresión de Itsaragrisil parándose de su asiento y saliendo del salón, actitud que replicaron otras concursantes.

La joven de 24 años es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda. En su momento reveló haber tenido una infancia difícil, pues le hacían bullying al tener dislexia, déficit de atención e hiperactividad.

"Los niños pueden llegar a ser muy crueles, pero no tengo rencor, porque hay que tener empatía, porque no lo hacían adrede", apuntó Fátima en una entrevista a XEVT.

Ahora es Fernández Balboa quien la celebra.

"Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor. Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: ´valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era´. Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar... y eso la hace grande. Es mi hija, y es un mujerón", recalcó en su mensaje.