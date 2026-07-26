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Pausa judicial

A LA FUSIÓN PARAMOUNT-WARNER

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Pausa judicial
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      Un juez federal ordenó a Paramount y a Warner Bros. Discovery que detengan su fusión de 81.000 millones de dólares durante al menos dos semanas, lo que da a los estados que impugnan el acuerdo más tiempo para llevar su caso ante los tribunales.

      Doce estados, encabezados por California, presentaron una demanda para bloquear la compra pendiente de Warner por parte de Paramount, al alegar que una combinación así "extinguiría la competencia" en Hollywood y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable en todo Estados Unidos.

      Los principales fiscales de los estados pidieron a Warner y a Paramount que no cerraran la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de "evaluar plenamente" sus reclamaciones. Y cuando las empresas se negaron, solicitaron una orden de restricción temporal, que fue lo que la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín concedió.

      Eso abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también buscan para bloquear de hecho el acuerdo. 

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