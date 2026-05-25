Pedro Sola habla de su experiencia en el vuelo a Corea

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).-

fue uno de los famosos que iba a bordo del avión, rumbo a Seúl (Corea), pero que tuvo que

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luego de un inconveniente. Sin embargo, el conductor de "" no quiso continuar el viaje, cuando los pasajeros fueron trasladados a una nueva unidad más segura pues, para él, el incidente fue unade que no debía emprenderlo.Fue este sábado,, cuando "Pedrito" y untomaron un vuelo con destino a Corea, el cual es patrocinado por unay, aunque parecía una aventura prometedora para el conductor, prefirió recular luego del inconveniente que sufrió el vuelo.El avión despegó y, su primera parada fue en-como explicó el conductor-, en dondey, a la altura de Chihuahua y Texas, uno de los sobrecargos informó a Sola, antes que a nadie, que tendrían que volver a México para abordar otro avión, esto debido a que uno de los parabrisas del piloto se rompió."Ah pues muy padre, nos trepamos al avión, muy agradables todo y, de repente, sirvieron la comida y rápido la recogieron, yo me levanté al baño y un sobrecargo me dice 'ay, Pedrito, fíjese que nos vamos a', '¿Cómo, por qué?' le dije, 'es que se rompió el parabrisas (contestó), pero no vaya a decir nada hasta que les digan'", le solicitó.Cinco minutos más tardes, los otros pasajeros, entre ellos,, Lolita Cortés, "la Bebeshita", Vanessa Claudio, Vanessa Labios 4K, Roger González, Kunno, se enteraron de lo que estaba pasando y, aunque el piloto les indicó que se trataba de un, hubo algunos que experimentaronY, si bien, Pedrito no fue uno de ellos, en "" reconoció que, luego de advertir lo que estaba pasando, no pudo conciliar el sueño más, -eran las- y tampoco continuó a gusto pues, como expresó, todos sus compañeros de viaje le parecieron personas muy agradables.Por ello, cuando arribaron, nuevamente, en la, el conductor ya no quiso tomar ely optó por"Nos dijeron 'vamos a, para que se vayan tranquilos', ahí venimos a México, llegamosy, cuando bajamos a migración, yo fui a donde se reclaman las maletas y me fui a mi casa, yo, ya estaba medio incómodo".Fue así que alegó que tomó esaporque tomó como unael"Yo, por si las dudas dije, 'ya, adiós', hubiera aguantado perfecto llegar hasta allá, pero ¿cómo que se descompone el avión?, nunca me había pasado en la vida, dije no, ¿saben qué?, adiós".