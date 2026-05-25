IMSS capacita a más de mil profesionales para Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (

) afirmó que se encuentra

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para responder oportunamente ante cualquier riesgo emergente de salud con motivo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, mediante acciones de preparación institucional, coordinación intersectorial y el fortalecimiento permanente de lacon prioridad en la protección de la salud pública y la seguridad sanitaria de la población.En ese sentido,, titular de Proyectos Especiales en Salud del Seguro Social, destacó que el instituto mantiene unay multiamenaza para garantizar lade los servicios de salud antes, durante y después de la realización del torneo internacional en tierras mexicanas."Elno está esperando a que ocurra una contingencia para reaccionar. Estamos fortaleciendo desde ahora nuestras capacidades para anticiparnos a riesgos. Estamos articulando nuestros recursos, homologando procedimientos para asegurar una respuesta oportuna, segura y sobre todo coordinada", dijo.Explicó que a la fecha, el Seguro Social ha llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, conde la salud capacitados, seis guías operativas socializadas, así como 20de Alta Especialidad (UMAE) capacitadas.Al respecto, Alvarado González enfatizó que este esfuerzo ha permitido ampliar rápidamente la cobertura institucional y acelerar la homologación de criterios operativos en las"Else hade manera seria, estructurada y anticipatoria no sólo para responder a los retos específicos de estasino para dejar capacidades instaladas que fortalezcan a nuestrasfrente ay desastres en cualquier momento", expresó.Sobre los recientes brotes de la especie Bundibugyo delregistrados en la República Democrática del Congo y Uganda, y la alerta emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), elaseguró que mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.En ese tenor,, titular de la Coordinación dedel, puntualizó que para considerar casos sospechosos de este virus el protocolo contempla en realizar unade antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles,, notificación inmediata a nivel técnico superior y coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes."Durante este periodo, es importante que el instituto mantenga y refuerce las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo. Se mantienendel personal de salud reforzando el uso de, el estudio y seguimiento de los contactos, así como una coordinación para el", expuso.Indicó que elcuenta conde actuación y preparación; el proceso inicia ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia demayor de 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles,o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.Por ello, Toriz Saldaña puso a disposición de la población en general elde lay Sanitaria (UIES) de la Secretaría de Salud para brindar orientación sobre la presencia de este virus."Elreafirma su compromiso con la protección de la salud de la población derechohabiente y de quienes visiten nuestro país. Lacontinúa siendo una pieza clave para garantizar, mediante detección oportuna,y continuidad de los servicios de salud", concluyó.