Películas que lideran el festival de cine de venecia

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Un documental de cuatro horas sobre Elon Musk, la comedia negra de la CIA de Martin McDonagh "Wild Horse Nine" y películas protagonizadas por Robert Pattinson, Penélope Cruz y Javier Bardem figuran entre los filmes que se estrenarán en el Festival de Cine de Venecia en septiembre.

Alberto Barbera, director artístico del festival, dio a conocer la programación para la 83.ª edición del certamen.

"Wild Horse Nine", protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell como agentes de la CIA en Chile antes del golpe de 1973, está entre los títulos de mayor perfil que compiten. Se proyectará junto a "Primetime", en la que Pattinson interpreta al presentador de "To Catch a Predator", Chris Hansen. La programación más amplia incluye documentales esperados como "Musk", de Alex Gibney, un retrato panorámico del multimillonario, y "My Undesirable Friends: Part II — Exile", de Julia Loktev.

La competencia principal del festival incluye una variada gama de películas internacionales y estadounidenses, como "Bucking Fastard", de Werner Herzog.

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También forman parte del programa el thriller de Florian Zeller "Bunker", con Bardem y Cruz en el papel de un matrimonio; "Possible Love", de Lee Chang-dong; "A Good Little Soldier", de Stéphane Brizé; y "Look Back", de Hirokazu Kore-eda. Casey Affleck competirá por primera vez con "Company", protagonizada por Nick Nolte y Ben Mendelsohn. Nanni Moretti también regresa por primera vez desde 1989.