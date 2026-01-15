Pepillo Origel celebra el romance de su sobrino con Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Tras el revuelo que se ocasionó en medios y redes sociales por la confirmación del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, el comunicador Juan José, "Pepillo" Origel se pronunció desde España, al respecto, y confesó que sospechaba que entre su sobrino y la conductora había algo más que una amistad, nunca le dijo nada hasta ahora que el mismo Luis Carlos lo llamó para contarle.

Pepillo, colega y amigo de Legarreta, confesó que tanto él como su familia celebran la relación entre ellos, y destacó lo mucho que quieren a Andrea y lo bien que les cae.

Origel, quien tiene muchos sobrinos, destacó que Luis Carlos, quien además es su ahijado, es el único que lleva el apellido Origel, dijo que lo quiere mucho y que es un hombre trabajador y preparado que estudió una licenciatura en el extranjero, pero que ama el mundo del ejercicio, algo que a él no se le dio.

Pepillo se dijo contento tanto su familia como la de Legarreta son familias tradicionales, muy unidos todos, algo que considera muy positivo, y agregó que ahora ya tiene una sobrina más llamada Andrea Legarreta.

"Cuando me habló mi sobrino para darme la noticia, dijie yo 'pues bueno', yo como que ya me la sospechaba la verdad , pero si él no me decía nada yo no decía nada, como ya me dijo ya puedo decir que tengo una sobrina , mi sobrina Andrea Legarreta, la quiero mucho, la conozco desde hace muchos años", admitió.

Con su característico humor, Pepillo dijo que Andrea era afortunada y suertudota porque todos en su familia la quieren y les cae de maravilla, así que les deseo mucha felicidad y que su relación perdure.

La conductora de "Hoy" agradeció el mensaje de Pepillo con un mensaje en el que reiteró que se encuentra feliz e ilusionada, y que de eso se trata la vida, de vivir bonito.

"Mi Pepillo hermoso. Gracias por tus buenos deseos, tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo. ¡Y a Luis Carlos TANTO! ¡Un día a la vez! Feliz e ilusionada. ¡Se trata de vivir bonito!", se lee.

Andrea Legarreta estuvo casada con Erik Rubín durante 22 años, se separaron en 2023, y casi tres años después, ella se da una nueva oportunidad en el amor de la mano de sus dos hijas, Mía y Nina, quien llevan una muy buena relación con Luis Carlos, la nueva pareja de su madre.