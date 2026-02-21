Premios BAFTA: "Una batalla tras otra" lidera nominaciones

El camino para la próxima entrega del Oscar tendrá este domingo un nuevo registro, cuando se realice la entrega de los premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Los BAFTA, junto con los Globos de Oro, son considerados como termómetro para los próximos ganadores del premio Oscar, pues prácticamente son los mismos títulos en competencia y varios integrantes de la Academia Británica, entre actores, productores y cineastas, pertenecen a la de Estados Unidos.

"Una batalla tras otra", del estadounidense Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza las nominaciones con 14 (una más que en el Oscar), seguida por la vampiresca "Pecadores" con 13 (en este caso, tres menos que en el Oscar, donde aspira a 16 estatuillas). "Hamnet" y "Marty Supreme" se encuentran en el tercer escalafón, con 11 oportunidades cada una.

El actor Alan Cumming ("Miniespías" y "007: Goldeneye") será el anfitrión de la entrega a realizarse en el Royal Festival Hall de Londres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El previo y la alfombra roja podrán ser vistos en vivo en el canal YouTube de los BAFTA a partir de las 8:30 de la mañana (15:30 horas, tiempo de Inglaterra); la entrega, que no será transmitida, está contemplada a partir del mediodía, horario de México.

Prácticamente las categorías de Dirección, Actor y Actriz presentan a los mismos candidatos. La diferencia es que como los BAFTA tienen en sus categorías a seis nominados, logran sumar un competidor más.

En dirección, sólo está la adhesión de Yorgos Lanthimos por "Bugonia", pero en el resto son los mismos: Josh Safdie ("Marty supremo"), Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra", reciente ganador del premio del Sindicato), Joachim Trier ("Valor sentimental") y Ryan Coogler ("Pecadores").

Como Actor se encuentran los oscareables Timothée Chalamet ("Marty supremo"), Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra"), Ethan Hawke ("Luna azul") y Michael B. Jordan ("Pecadores"), a quienes se suman Jesse Plemons ("Bugonia") y Robert Aramayo ("I swear").

Y en actriz se encuentran las conocidas por el Oscar, Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrnes ("If I had legs I'd kick you"), Kate Hudson ("Song sung blue"), Renate Reinsve ("Valor sentimental") y Emma Stone ("Bugonia"), sumando a Chase Infiniti ("Una batalla tras otra").

El sonidista José Antonio García, por su labor en "Una batalla tras otra", así como la productora Nidia Santiago con la cinta animada "Amélie y los secretos de la lluvia", buscarán alzarse con la estatuilla británica.

El trabajo de García se medirá a los de sus homólogos de "F1", "Frankenstein", "Warfare" y "Pecadores". En tanto en animación, ante la ausencia de "Guerreras del K-Pop", que no cumplió con los requisitos reglamentarios, el enfrentamiento es con "Zootopía 2" y "Elio".

Guillermo del Toro, director y escritor de "Frankenstein", no alcanzó nominación en esta ocasión, pero la cinta opta por ocho estatuillas, entre ellas una que buscará Jacob Elordi, intérprete de "La Criatura".

En los BAFTA las mejores películas de habla inglesa tienen dos categorías: Mejor Película, donde entran incluso producciones de EU, y Mejor Película Británica, a las únicamente hechas por gente del Reino Unido, por lo que este año están cintas como la nueva entrega de "Bridget Jones" y "28 días después", consideradas comerciales. Y en este año "Hamnet", que cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró la creación de "Hamlet", la obra escrita por William Shakespeare entre finales del siglo 16 y principios del 17, se encuentra en ambas categorías.

Otra división interesante se da en animación, pues a la par de Película Animada, hay otra categoría llamada Película para Niños y la Familia. "Zootopía 2" se encuentra en ambas.

La producción brasileña "El agente secreto", que para muchos ganará el Oscar, aquí compite en la categoría de Película en Lengua Extranjera, donde también está "It was just an cccident" (Francia), "Valor sentimental" (Noruega), "Sirât" (España) y "La voz de Hind Rajab" (Túnez), con quienes también se medirá el próximo 15 de marzo.

Latinoamérica también estará presente con el puertorriqueño Benicio del Toro en la categoría de Actor de Reparto por "Una batalla tras otra", mismo grupo donde está su compañero de elenco, Sean Penn.