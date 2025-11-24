logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en Veracruz genera interés en redes sociales.

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 12:50 p.m.
A
Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió en sus redes sociales una foto al lado de la actriz Salma Hayek.

"Mujeres mexicanas", así fue como describió la imagen con la icónica actriz en redes sociales.

Esta mañana de lunes, en su conferencia matutina, la Mandataria federal calificó de extraordinaria a Hayek, quien se encuentra grabando una película en Veracruz, su estado natal.

"Que mujer tan extraordinaria, me cayó 'rebien'", dice Sheinbaum sobre su encuentro con Salma Hayek en Veracruz. [...] Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante", expresó la Presidenta y envió saludos a la actriz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz
Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz

Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz

SLP

El Universal

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en Veracruz genera interés en redes sociales.

Omar Harfouch sigue descalificando a Fátima Bosch en Miss Universo
Omar Harfouch sigue descalificando a Fátima Bosch en Miss Universo

Omar Harfouch sigue descalificando a Fátima Bosch en Miss Universo

SLP

El Universal

Fátima Bosch en el ojo del huracán tras ser señalada de coronación irregular en Miss Universo

Ridículo, discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum
Ridículo, discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

"Ridículo", discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum

SLP

El Universal

La mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas

J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa
J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa

J Balvin cierra el Flow Fest con show de eras y apoyo al reguetón mexa

SLP

El Universal

El colombiano repasó sus hits y celebró el ascenso del movimiento mexicano