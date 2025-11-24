Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz
El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en Veracruz genera interés en redes sociales.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió en sus redes sociales una foto al lado de la actriz Salma Hayek.
"Mujeres mexicanas", así fue como describió la imagen con la icónica actriz en redes sociales.
Esta mañana de lunes, en su conferencia matutina, la Mandataria federal calificó de extraordinaria a Hayek, quien se encuentra grabando una película en Veracruz, su estado natal.
"Que mujer tan extraordinaria, me cayó 'rebien'", dice Sheinbaum sobre su encuentro con Salma Hayek en Veracruz. [...] Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante", expresó la Presidenta y envió saludos a la actriz.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Presidenta de México se reúne con Salma Hayek en Veracruz
El Universal
El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Salma Hayek en Veracruz genera interés en redes sociales.
Omar Harfouch sigue descalificando a Fátima Bosch en Miss Universo
El Universal
Fátima Bosch en el ojo del huracán tras ser señalada de coronación irregular en Miss Universo
"Ridículo", discurso de ayuda gubernamental a Miss Universo: Sheinbaum
El Universal
La mandataria federal llamó a la población a no hacer caso a este tipo de noticias falsas