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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Responde a las criticas

Tras anunciar su pausa con Joy se defiende

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Responde a las criticas
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      Jesse Huerta tomó las redes sociales para defenderse de las críticas que comenzó a recibir luego de anunciar su nuevo proyecto musical, Jesse and The Supernovas. Y es que, en cuestión de días, el músico no sólo anunció su salida temporal de Jesse & Joy, sino que sorprendió al presentar esta nueva faceta en su carrera.

      Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos seguidores cuestionaron que haya usado el tema de la salud mental para alejarse del proyecto que inició junto a su hermana hace más de 20 años; incluso, le anticiparon un rotundo fracaso.

      Ahora, el también cantautor publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación.

      Huerta inició su mensaje afirmando que el público estaba confundiendo su salida con el hecho de retirarse de su gran pasión, la música.

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      "Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física, mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música", escribió.

      Jesse aseguró que su nueva banda no fue una decisión reciente, sino que llevaba meses de trabajo y planeación, y que su hermana Joy ya conocía.

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